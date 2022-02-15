شكر على تعازي

الوكيل الاخباري -

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تتقدم عشيرة الشريدة وعشيرة الغزاويه وانسيبائهم بجزيل الشكر وفائق التقدير وعظيم العرفان والامتنان الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم للفتته الكريمة بتقديم واجب العزاء والمواساة بفقيدنا وفقيد الوطن المغفور له باذن الله تعالى المرحوم العين الدكتور يوسف عبدالله كليب الشريدة بالاتصال الهاتفي الذي كان له ابلغ الاثر في نفوسنا والتخفيف من مصابناكما تتقدم العشيرة بالشكر الجزيل من رئيس الديوان الملكي الهاشمي واصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة ومن كل من تفضل بمواساتنا بفقيدنا الكبير سواء بالمشاركة في تشييع الجثمان او الحضور الى منزل الفقيد او النعي عبر الصحف والمواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي او من خلال ارسال البرقيات والاتصال الهاتفي شكر الله سعيكم جميعا وجزاكم عنا وعن الفقيد الكبير خير الجزاءانا لله وانا اليه راجعونعنهم المهندس سفيان يوسف عبدالله كليب الشريدة