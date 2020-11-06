صلاح احمد يعقوب في ذمة الله

الوكيل الإخباري- قال الله تعالى : " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ".

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انتقل الى رحمة الله تعالى عمي المغفور له بإذن الله صلاح احمد يعقوب ابده زوج الفاضلة ليلى عيسى حجرات ... والد كل من مراد، زيد، عامر وشقيق كل من فيصل ووحيدة والمرحومين فؤاد، زهدي، شوكت وإبراهيم ... وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الاخير يوم الجمعة الموافق 2020/11/6 بعد صلاة الجمعة إلى مقبرة وادي السير الوسطى وسيتم الصلاة عليه في مسجد عمر بن الخطاب في نفس المقبرة ... سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله جناته من واسع أبوابها ...



اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله



‏وادخله الجنة بلاحساب ولاسابقة عذاب واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار .

‏اللهم اجزه عن الاحسان إحسانا وعن الأساءة عفوا وغفرانا...



نظرا للظروف الحالية لا يوجد بيت عزاء وتقتصر التعزية على وسائل التواصل الاجتماعي

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انا لله وانا اليه راجعون





