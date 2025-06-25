مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بإجراءات الاندماج بين البنكين

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الوكيل الإخباري- أعلن بنك الاتحاد والبنك الاستثماري موافقة الهيئتين العامتين غير العاديتين لكلا البنكين بتاريخ (25/6/2025) على انتقال ملكية كامل الأسهم المكوّنة لرأسمال البنك الاستثماري إلى بنك الاتحاد، مقابل حصول مساهمي البنك الاستثماري على أسهم عينية سيقوم بنك الاتحاد بإصدارها وتخصيصها لمساهمي البنك الاستثماري. اضافة اعلان





وبموجب هذه الموافقة، دخلت الصفقة حيّز التنفيذ الرسمي، لتُستكمل ضمن الأطر التنظيمية الخاضعة لموافقات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية.



وبإتمام هذه المرحلة، يكون بنك الاتحاد قد أنجز عملية زيادة رأسماله ليصبح (325.2) مليون دينار، ويكون قد تملّك كامل أسهم البنك الاستثماري.



وسيُباشر البنكان بعد ذلك السير في إجراءات الدمج لغايات الوصول إلى توحيد البنية المؤسسية والتشغيلية لكلا البنكين، وتوحيد الهيكل التنظيمي والكوادر البشرية، والأنظمة، والعمليات، بما يعزّز من الكفاءة التشغيلية ويرفع من جودة الخدمات المقدّمة، مع التأكيد على أن عملية الدمج ستتم تحت إشراف الجهات الرقابية وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وخلال هذه المرحلة سيستمر البنك الاستثماري بتقديم خدماته المصرفية إلى عملائه كالمعتاد.



وفي هذا السياق، أكّد بنك الاتحاد أنه يتطلّع إلى الوقت الذي سينضم فيه موظفو البنك الاستثماري وشركاته التابعة إلى منظومته المؤسسية، مؤكّدًا أن العنصر البشري هو حجر الأساس في تحقيق طموحات البنك المستقبلية، وأن تكامل الخبرات بين المؤسستين سيُشكّل رافعة حقيقية في بناء كيان مصرفي أكثر مرونة وتنافسية.



وقد أكّد كلّ من السيد باسم سلفيتي – رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، والسيد فهمي أبو خضرا – رئيس مجلس إدارة البنك الاستثماري، أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا لعلاقة مؤسسية قائمة على الثقة والانسجام، وتهدف إلى ترسيخ موقع البنك في السوق وتعزيز قدرته على النمو المستدام في بيئة مالية تتّسم بالديناميكية والتغيّر المتسارع.



وفي ختام هذا الإنجاز، تتوجّه إدارة البنكين بالشكر والتقدير لجميع الجهات الرسمية والرقابية التي واكبت مراحل هذه الصفقة وأسهمت في إنجاحها، كما تُعربان عن بالغ الامتنان للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم، ولجميع فرق العمل التي عملت بمهنية عالية والتزام راسخ على مدى الشهور الماضية وصولًا إلى هذا التحوّل المفصلي.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تُعد الأولى من نوعها في المملكة من حيث الهيكل (استحواذ مقابل أسهم)، ومن أكبر صفقات التكامل وبناء القدرات في القطاع البنكي الأردني، حيث سترتفع إجمالي موجودات البنك الموحّد إلى نحو (11) مليار دينار أردني، وستتجاوز حقوق الملكية حاجز المليار دينار أردني.