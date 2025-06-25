مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور

الوكيل الإخباري- دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ الى تعزيز الرقابة وتكثيف التفتيش فيما يتعلق بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، والتهرب من الضمان الاجتماعي، وتفعيل آليات الشكوى الآمنة والفعالة وإطلاق برامج شمول للضمان الاجتماعي.

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و اكدت النقابة، في تقرير لها بعنوان "أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن" أهمية تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في هذا القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، وتنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.