مطالبة بالتفتيش على الحد الأدنى للأجور

و اكدت النقابة، في تقرير لها بعنوان "أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن" أهمية تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في هذا القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، وتنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.
وأشار التقرير الى أنّ معظم العاملات في مجال السكرتاريا لا يعرفنَ حقوقهن القانونية وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني، ما يجعلهن أكثر عرضة للتجاوز على الحقوق، والفصل التعسفي وإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، وصعوبات المطالبة بإجازة أمومة أو الاعتراض على ظروف العمل أو المطالبة بتحسينها.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي في عمّان
-
عجلون: مطالب بتكثيف برامج التوعية لحماية الشباب من خطر المخدرات
-
الحكومة تدرس تداعيات الظروف الإقليمية على القطاعات المختلفة
-
زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين اعتباراً من العام الجامعي المقبل
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غدٍ الخميس
-
مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في البلقاء
-
فلس الريف زوّد 238 موقعا ومنزلا بالكهرباء الشهر الحالي بكلفة 542 ألف دينار
-
رئيس الوزراء: 7 مدارس جديدة سيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد