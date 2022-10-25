صلح عشائري بين عشيرتي الشياب و العثامنه - فيديو و صور

الوكيل الاخباري - توجهت جاهة كريمة برئاسة دولة السيد عون شوكت الخصاونه إلى بلدة الصريح لاتمام الصلح بين عشيرتي العثامنه و الشياب و إنهاء الخلاف الذي كان قد أدى إلى سقوط ضحايا بريئة .



وضمت الجاهه الكريمه عددا كبيرا من الوزراء السابقين و شيوخ العشائر من مختلف مناطق المملكه و حضر الجاهه دولة السيد أحمد عبيدات ودولة السيد عبد الرؤوف الروابده وجمع كبير من أهالي بلدة الصريح



و قد سبق الكثيرون من الخيرين ببذل جهودهم الكريمه لحل هذا النزاع كما بذل سعادة النائب السيد يسار الخصاونه جهوداً حثيثه لتتويج ما سبق بذله سابقاً من جهود لإنهاء هذا النزاع.

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