الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 05:49 م

صلح عشائري بين عشيرتي الشياب و العثامنه - فيديو و صور

0


الوكيل الاخباري - توجهت جاهة كريمة برئاسة دولة السيد عون شوكت الخصاونه إلى بلدة الصريح لاتمام الصلح بين عشيرتي العثامنه و الشياب و إنهاء الخلاف الذي كان قد أدى إلى سقوط ضحايا بريئة .

وضمت الجاهه الكريمه عددا كبيرا من الوزراء السابقين و شيوخ العشائر من مختلف مناطق المملكه و حضر الجاهه دولة السيد أحمد عبيدات ودولة السيد عبد الرؤوف الروابده وجمع كبير من أهالي بلدة الصريح

 و قد سبق الكثيرون من الخيرين ببذل جهودهم الكريمه لحل هذا النزاع كما بذل سعادة النائب السيد يسار الخصاونه جهوداً حثيثه لتتويج ما سبق بذله سابقاً من جهود لإنهاء هذا النزاع.

اضافة اعلان

 

 

 

 





 

 





 

 

 





 

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image634bdbbf353a9

وفاة الوزير الأسبق محمد فارس الطراونة

5

الدكتور بلعاوي من ضمن أفضل 2٪؜ من الباحثين عالمياً

2222

العبّادي يصدر كتابا جديدا بعنوان " أخبار الأمير عبدالله بن الحسين بن علي في جريدة القبلة "

1 (114)

جاهة الشريدة والفاعور.. الروابدة طلب و الخصاونة أعطى - صور

www

تهنئة الرائد عاطف النعيمات

ANAS

تهنئة أنس الفاعوري بمناسبة حصوله على الماجستير

أخبار متعلقة
1 (114)

جاهة الشريدة والفاعور.. الروابدة طلب و الخصاونة أعطى - صور