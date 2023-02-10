عشيرة الفريحات تشكر عشيرة العباسي

الوكيل الاخباري - تتقدم عشيرة الفريحات ممثلة بشيوخها ووجهاءها وعموم أبناءها وعلى رأسهم عميد العشيرة رئيس هيئة الأركان السابق الفريق محمود فريحات بالشكر والعرفان لعشيرة العباسي ابو عبطة - الاغوار الشمالية على كرمهم وحسن استقبالهم للجاهة الكريمة وكرمهم العربي الطيب الأصيل بالعفو والسماح والتنازل عن ابنهم بكر رأفت فريحات على اثر حادث دهس المؤسف الذي أودى بحياة ابنتهم دنيا رائد تيسير ذيب والسماح عن كافة حقوقهم العشائرية والقانونية لوجه الله تعالى ورسوله الكريم .





وتتقدم بالشكر والعرفان لعشيرة الشويات وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمود الشويات والشيخ عبدالحميد العساف الشويات والشيخ ابو فوزي شويات وسعادة الأخ رضوان شويات والجاهة الكريمة.

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والشكر الموصول لسعادة النائب محمد جميل الظهراوي وسعادة النائب علي الغزاوي وسعادة النائب فاطمة ابو عبطة والنائب السابق ايمن شويات وكافة الشيوخ والوجهاء ومن كل من كان لهم بصمات وأثر باتمام هذا الصلح الخير.









































