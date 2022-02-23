الأربعاء 23-02-2022
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الأربعاء، 23-02-2022 04:38 م

فيصل جبر الحمود .. في ذمة الله

موقع-ليلى


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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ 

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{ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي } 


صدق اللَّهُ العظيم

 

بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشائر الخصاونة بالمملكة وخارجها عموما وعشائر الحمود خاصة وعنهم أبناء المرحوم نايف جبر الحمود الفاضل محمد والدكتور نبيل والأستاذ برهان والأستاذ إيهاب والمربيات الفاضلات سناء ونضال ودينا ولمياء و آمنه وشهناز عمهم السفير السابق فيصل جبر محمد الحمود .

 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وان يلهم اهله الصبر والسلوان.

 

انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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