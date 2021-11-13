مبارك الدكتوراه لنور صالح الزيودي

الوكيل الاخباري- استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في القانون الخاص من جامعة مؤتة نوقشت في جامعة مؤتة/الكرك يوم السبت الموافق (١٣/١١/٢٠٢١) الأطروحة المقدمة من الأستاذة نور صالح علي الزيودي الموسومة (الحماية القانونية للمستأجر في مواجهة الدائن المرتهن رهناً تأمينياً).



وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة من كل من :

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أ.د عبدالله الزبيدي مشرفاً ورئيساً.



أ.د جعفر المغربي/ نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية وعميد كلية الحقوق/ جامعة مؤتة سابقاً/عضواً.



أ.د أسيد الذنيبات عميد كلية الحقوق /جامعة مؤتة/ عضواً.



أ. د إبراهيم الصرايرة/عضواً خارجياً.