السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 13-11-2021 04:20 م

مبارك الدكتوراه لنور صالح الزيودي

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الوكيل الاخباري- استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في القانون الخاص من جامعة مؤتة نوقشت في جامعة مؤتة/الكرك يوم السبت الموافق (١٣/١١/٢٠٢١) الأطروحة المقدمة من الأستاذة نور صالح علي الزيودي الموسومة (الحماية القانونية للمستأجر في مواجهة الدائن المرتهن رهناً تأمينياً).

وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة من كل من :

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أ.د عبدالله الزبيدي مشرفاً ورئيساً.


أ.د جعفر المغربي/ نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية وعميد كلية الحقوق/ جامعة مؤتة سابقاً/عضواً.


أ.د أسيد الذنيبات عميد كلية الحقوق /جامعة مؤتة/ عضواً.


أ. د إبراهيم الصرايرة/عضواً خارجياً.

 

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