هاشم محمد احمد صافي رداد في ذمة الله

الوكيل الاخباري-((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم خبر وفاة

هاشم محمد أحمد صافي (رداد)

اضافة اعلان



تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة رابعة عصرا حتى العاشرة مساءا في ديوان الجنيدي مرج الحمام.



كما تقبل التعازي على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.



ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وجيراناً خيراً من جيرانه.

