الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

راصد: الحكومة حققت 14% من التزاماتها بعامها الأول

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

الفراية عن وثيقة الجلوة: ليست قانونا وملزمة

اصابات بحادث سير في إربد

الملك يتكفل بعلاج الرقيب كايد البرماوي

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام

معلمون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية والوزارة توضح

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل نهاية الأسبوع

الأردن يدعو رعاياه في السودان لاتخاذ الحيطة والحذر

الأحد، 24-10-2021 05:08 م

هاشم محمد احمد صافي رداد في ذمة الله

10202124171138662580957


الوكيل الاخباري-((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم خبر وفاة 
هاشم محمد أحمد صافي (رداد)

اضافة اعلان


تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة رابعة عصرا حتى العاشرة مساءا في ديوان الجنيدي مرج الحمام.

كما تقبل التعازي على الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وجيراناً خيراً من جيرانه.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
262140_12_1576136253

فايز الردايدة في ذمة الله

1020212104846679763243

ابنة الزميل محمد الطراونة في ذمة الله

9202123163046201243373

تهنئة المهندس جلال وعقيلته بالمولود الجديد

WhatsApp Image 2021-10-14 at 11.25.02 AM

معاذ العمري .. شُكر على تعازٍ

4

الدكتور هارون نوح القضاة في ذمة الله

a3217d98-343f-4340-88ac-b319baed33ca

محمد المجالي.. عيد ميلاد سعيد