بيسان محمد جعيتم ..مبارك

09:02 ص

الوكيل الإخباري- الأهل والأحبة يتقدمون بأحرّ التهاني وأجمل التبريكات إلى الطالبة المجتهدة المثابرة بيسان محمد عماد جعيتم ، بمناسبة نجاحها واجتيازها امتحان الشامل من كلية عمان الجامعية – تخصص التسويق الالكتروني ، وحصولها على معدل 70.30 .





نسأل الله لها مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرتها القادمة، وعقبال أعلى المراتب إن شاء الله