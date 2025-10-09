الخميس 2025-10-09 10:21 ص
 

بيسان محمد جعيتم ..مبارك

للا
بيسان محمد جعيتم
 
الخميس، 09-10-2025 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   الأهل والأحبة يتقدمون بأحرّ التهاني وأجمل التبريكات إلى الطالبة المجتهدة المثابرة بيسان محمد عماد جعيتم ، بمناسبة نجاحها واجتيازها امتحان الشامل من كلية عمان الجامعية – تخصص التسويق الالكتروني ، وحصولها على معدل 70.30 .اضافة اعلان


نسأل الله لها مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرتها القادمة، وعقبال أعلى المراتب إن شاء الله
 
 
