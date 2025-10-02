آل العلي وآل الوكيل يتقدّمون بجزيل الشكر لكل من قدّم العزاء بوفاة المرحوم خلدون عيسى العلي

07:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748402 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يتقدّم آل العلي وآل الوكيل، وأقرباؤهم وأنسباؤهم، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من قدّم لهم واجب العزاء والمواساة الصادقة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله خلدون عيسى العلي، سواء من خلال حضور مراسم الدفن أو القدوم إلى بيت الأجر أو عبر الاتصال الهاتفي ووسائل التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





رحم الله الفقيد، وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل ما قدّمتم في ميزان حسناتكم.