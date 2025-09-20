السبت 2025-09-20 10:32 م
 

‎جاهة آل الرواجفة وآل الختاتنة - صور

السبت، 20-09-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-   توجهت جاهة كريمة من عشيرة آل الرواجفة إلى مضارب عشيرة آل الختاتنة، لطلب يد كريمتهم لعريسها الشاب سند محمد الرواجفة.

‎وقد ترأس الجاهة الدكتور بشار الشريف، فيما لبّى الطلب المحامي محمد جبريل الختاتنة ، وسط أجواء عامرة بالمحبة والتقدير، سائلين الله أن يبارك للعروسين وأن يتمم لهما على الخير.

