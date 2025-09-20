‎جاهة آل الرواجفة وآل الختاتنة - صور

وقد ترأس الجاهة الدكتور بشار الشريف، فيما لبّى الطلب المحامي محمد جبريل الختاتنة ، وسط أجواء عامرة بالمحبة والتقدير، سائلين الله أن يبارك للعروسين وأن يتمم لهما على الخير.
-
أخبار متعلقة
-
تهنئة العقيد محمود بيك الهوادي
-
تهنئة الطالبة ديما عواد صبرة بمناسبة تخرجها بتقدير امتياز
-
أبناء المرحوم د. فياض العسّاف يهنئون العميد رائد العسّاف بتعيينه مديراً للسير
-
رسالة شكر وتقدير لإدارة مستشفيات البشير والكادر الطبي والتمريضي والاداري
-
جاهة آل سرور وآل كحيل
-
الكابتن محمد امجد الزبن .. مبارك
-
الإعلامي بشار عبدالرحمن سلمونه.. مبارك الزفاف - صور
-
عشيرة الخريشا وآل خير يشكرون جلالة الملك وولي العهد على مواساتهم بوفاة فقيدتهم