السبت 2025-09-27 12:25 ص
 

جاهة الدويري والنسور - صور

ل
جانب من الجاهة
 
السبت، 27-09-2025 12:05 ص

الوكيل الإخباري- (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً).  صدق الله العظيم.

توجهت جاهة كريمة من عشيرة  الدويري إلى مضارب آل النسور لطلب يد كريمتهم لابنهم ركان سعد الدويري.

 

وقد تقدم باسم الجاهة الكريمة بالطلب رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الباشا محمود فريحات وأجاب طلب الجاهة الكريمة الدكتور زياد النسور.

 

نسأل الله أن يبارك لهما، ويوفقهما ويجمع بينهما في خير، ويملأ حياتهما سعادة ومودة ورحمة.

 


