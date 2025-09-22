تهنئة للدكتور محمد فؤاد صالح بمناسبة حصوله على البورد الأردني في تخصص التخدير

الدكتور محمد فؤاد صالح
بمناسبة إنهائه متطلبات البورد الأردني في تخصص التخدير.
سائلين الله له دوام التوفيق والنجاح،
وأن تكون هذه الخطوة بدايةً لمسيرة مكللة بالإنجاز والعطاء.
