تهنئة للدكتور محمد فؤاد صالح بمناسبة حصوله على البورد الأردني في تخصص التخدير

الوكيل الإخباري- يتقدّم الأهل والأقارب والأصدقاء بأجمل آيات التهاني والتبريكات إلى أخيهم الغالي

الدكتور محمد فؤاد صالح

بمناسبة إنهائه متطلبات البورد الأردني في تخصص التخدير.



سائلين الله له دوام التوفيق والنجاح،

وأن تكون هذه الخطوة بدايةً لمسيرة مكللة بالإنجاز والعطاء.

اضافة اعلان