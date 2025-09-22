الإثنين 2025-09-22 09:57 ص
 

تهنئة للدكتور محمد فؤاد صالح بمناسبة حصوله على البورد الأردني في تخصص التخدير

الدكتور محمد فؤاد صالح
الدكتور محمد فؤاد صالح
 
الإثنين، 22-09-2025 08:02 ص

الوكيل الإخباري- يتقدّم الأهل والأقارب والأصدقاء بأجمل آيات التهاني والتبريكات إلى أخيهم الغالي
الدكتور محمد فؤاد صالح
بمناسبة إنهائه متطلبات البورد الأردني في تخصص التخدير.

سائلين الله له دوام التوفيق والنجاح،
وأن تكون هذه الخطوة بدايةً لمسيرة مكللة بالإنجاز والعطاء.

اضافة اعلان

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ى

منوعات شاهد سلطعون يتسلل إلى أذن طفل في المكسيك

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحقق في 102 حادث عمل خلال 8 أشهر

خ

منوعات غرق فتاة بعد هجوم تمساح في الهند

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

يب

منوعات الملك تشارلز يزور أكبر معمّرة في العالم - فيديو

وزارة التعليم العالي

خاص بالوكيل التعليم العالي: نتائج إساءة الاختيار مطلع الأسبوع القادم

الحكومة تقرّ نظام تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لعام 2025

خاص بالوكيل بشرى للكباتن..نظام جديد للتطبيقات الذكية وهذا العمر التشغيلي للمركبات - فيديو

علم تركيا.

عربي ودولي تركيا تلغي رسوما جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة