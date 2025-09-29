نادي معلمي الزرقاء يتقدم بأسمى آيات التهنئة لمدير مديرية أندية المعلمين

02:18 م

الوكيل الإخباري- يتقدم نادي معلمي الزرقاء، بهيئتيه العامة والإدارية ومدير النادي والموظفين عامة، بأسمى وأطيب آيات التهنئة والتبريك من السيد إبراهيم شاكر عساف، بمناسبة صدور قرار تسلمه مهام مدير مديرية أندية المعلمين في وزارة التربية والتعليم. اضافة اعلان





متمنين له دوام التوفيق والنجاح في ظل الراية الهاشمية الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.