نادي معلمي الزرقاء يتقدم بأسمى آيات التهنئة لمدير مديرية أندية المعلمين

متمنين له دوام التوفيق والنجاح في ظل الراية الهاشمية الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
-
أخبار متعلقة
-
جاهة الدويري والنسور - صور
-
تهنئة للدكتور محمد فؤاد صالح بمناسبة حصوله على البورد الأردني في تخصص التخدير
-
جاهة آل الرواجفة وآل الختاتنة - صور
-
تهنئة العقيد محمود بيك الهوادي
-
تهنئة الطالبة ديما عواد صبرة بمناسبة تخرجها بتقدير امتياز
-
أبناء المرحوم د. فياض العسّاف يهنئون العميد رائد العسّاف بتعيينه مديراً للسير
-
رسالة شكر وتقدير لإدارة مستشفيات البشير والكادر الطبي والتمريضي والاداري
-
جاهة آل سرور وآل كحيل