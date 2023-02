أبرز-روبوتات-الدردشة-التفاعلية-البديلة-لروبوت-ChatGPT

الوكيل الإخباري - يمكن أن تساعد روبوتات الدردشة التفاعلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT في تخفيف عبء العمل عن طريق كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والأكواد البرمجية وغيرها. تستخدم هذه الروبوتات تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص أو الإجابة عن الاستفسارات بناءً على مدخلات المستخدم.

اضافة اعلان

أبرز روبوتات الذكاء الاصطناعي البديلة لروبوت ChatGPT:



1- محرك مايكروسوفت Bing الذي يدعم ChatGPT:



- افتح الصفحة الرئيسية لمحرك البحث Bing، سترى مربعًا يحتوي على أسئلة يظهر في الجهة السُفلية لشريط البحث.

- استخدم الأسهم للتنقل بين الأسئلة المختلفة، ثم انقر فوق زر (جربه) Try it لرؤية الإجابة التي يولدها.

- يمكنك أيضًا النقر فوق زر (معرفة المزيد) Learn more لرؤية قائمة من الأسئلة التي يمكن من خلالها اختبار Bing الجديد وطريقته في تقديم الإجابات.

2- جوجل بارد:

لم تطلق جوجل Bard للجمهور العام بعد، إذ تختبره حاليًا مع مجموعة صغيرة من المختبرين الموثوق بهم، على أن تتيحه لعموم المستخدمين خلال الفترة القادمة. وسيكون هذا بديلًا مناسبًا يمكنك اللجوء إليه إذا واجهت مشكلة الضغط في وقت الذروة أثناء استخدام روبوت ChatGPT.



3- روبوت Jasper:

مثل ChatGPT، يقدم روبوت Jasper إجابات شبيهة بالبشر. حتى أنه يستخدم نموذج اللغة نفسه الذي يستخدمه ChatGPT، وهو GPT-3 الذي أنشأته شركة OpenAI.

باستخدام Jasper، يمكنك إدخال معلومات حول ما تريد كتابته وسيكتبه لك تمامًا مثل روبوت ChatGPT. لكن الاختلاف الرئيسي هو أن Jasper يحتوي على كمية كبيرة من الأدوات لإنتاج نسخة أفضل للنصوص المكتوبة. إذ يمكنه التحقق من القواعد النحوية والسرقة الأدبية، كما يمكنه الكتابة في أكثر من 50 نموذجًا مختلفًا مثل: منشورات المدونات ونصوص لوصف مقاطع الفيديو وغيرها.

4- روبوت YouChat:

يستخدم روبوت YouChat أيضًا نموذج اللغة OpenAI GPT-3، مثل: ChatGPT و Jasper، ويمكنك استخدامه عن طريق طرح سؤال، أو طلب كتابة نص حول موضوع معين وسيكتبه لك مباشرة تمامًا مثل ChatGPT.

يقدم روبوت الدردشة إجابة لأي شيء تطلبه مثل: حل مسائل الرياضيات، وكتابة الأكواد البرمجية، والترجمة وكتابة المقالات.

يتميز روبوت الدردشة YouChat بأنه يستشهد بمصادر من جوجل، وهي ميزة غير متوفرة في ChatGPT. على سبيل المثال: إذا سألت YouChat (ما هي الصودا ؟)، سيقدم إجابة مع مصادر من جوجل تحدد من أين حصل على معلوماته لتقديم هذه الإجابة.

يمكنك استخدام هذا الروبوت مجانًا، ولن تواجه مشكلة الضغط وقت الذروة التي قد تواجهها عند استخدام روبوت ChatGPT.

البوابة العربية للأخبار التقنية