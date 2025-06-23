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أستراليا تستعد لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 سنة

بربربرب
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   تعتزم أستراليا أن تصبح أول دولة تفرض حظرًا وطنيًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16، بعد تجربة ناجحة لاختبار تقنيات التحقق من العمر التي تحترم الخصوصية.

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يعتمد النظام على التحقق من الهوية عبر وثائق رسمية، وتقدير العمر بالذكاء الاصطناعي من صور أو فيديوهات، وتحليل السلوك الرقمي. يبدأ تطبيق القانون في ديسمبر 2025، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المنصات المخالفة.


تراقب دول أخرى التجربة، لكن تبقى تحديات مثل محاولات الأطفال تجاوز التحقق باستخدام شبكات VPN أو أجهزة مشتركة.

 

لبنان 24 

 
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