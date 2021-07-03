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السبت، 03-07-2021 12:46 م

أفضل العاب بلاي ستيشن 5 متاحة الآن

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الوكيل الإخباري - وعلى الرغم من أن منصة بلاي ستيشن 5 لم تكمل عامها الأول، إلا أنها تمتلك مجموعة حصرية من الألعاب, تمتاز العاب بلاي ستيشن 5 بجودتها العالية، وذلك لأن الاستوديوهات الداخلية لشركة سوني هي من تعمل على تطويرها في أغلب الأحيان. 

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لعبة Astro’s Playroom

تجد هذه اللعبة مثبتة مسبقًا على جهازك، وذلك لأنها تعتبر لعبة لتجربة مميزات وإمكانيات منصة بلاي ستيشن 5.

وتقدم اللعبة قصة بسيطة للغاية تأخذك في رحلة عبر مجموعة من العوالم المختلفة في نمط ألعاب أشبه بألعاب Platformer.

 

لعبة Demon’s Souls

تعتبر Demon’s Souls أول لعبة من عائلة Dark Souls، حيث أنها صدرت في عام 2009 لمطور السلسلة مشهور ميزاكي.
لم تحصل اللعبة على نجاح كبير في نسختها الأصلية، ولذلك قام فريق Blue Point بتقديم هذه النسخة المحسنة رسوميًا للعبة.

لعبة Spiderman Miles Morales
يمكنك أن ترى هذه اللعبة كأنها جزء ثاني أو إضافة منفصلة للعبة Spider Man التي صدرت على بلايستيشن 4 ونالت إعجاب الجميع.

لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart
تصدر سلسلة Ratchet And Clank منذ الأجيال الأولى لجهاز بلاي ستيشن، وهي من أشهر السلاسل الحصرية للمنصة.
وتستعرض هذه اللعبة بشكل أساسي قدرات المنصة من ناحية العتاد والرسوميات والإنتقال بالشخصيات بين الأبعاد المختلفة.

Returnal
تأتي هذه اللعبة لتكون أحدث حصريات بلاي ستيشن 5، وهي تأتي من استوديو جديد نوعًا وتحاول سوني الاستحواذ عليه الآن. 
اللعبة تنتمي إلى فئة التصويب والخيال العلمي في عالم مرعب قليلًا، كما أنها تستخدم أسلوب Rouge Like.

 

Resident Evil Village

تأتي هذه اللعبة لتكون الإصدار الثامن في السلسلة المحبوبة للغاية Resident Evil، وهي تكمل ماجرى في الجزء السابع.
تعتمد اللعبة بشكل كبير على الإثارة والتشويق بدلًا من الرعب، ولكنها تضم عوامل نجاة وموارد قليلة لذلك تعتبر من التجارب المميزة هذا الجيل. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 





 




 

 


 

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