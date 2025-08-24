إيلون ماسك يعلن فتح مصدر نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5"

الوكيل الإخباري- أعلن الملياردير إيلون ماسك أن نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5" من تطوير شركته xAI أصبح مفتوح المصدر، ما يتيح للمطورين والباحثين الوصول إلى الكود البرمجي وتعديله بحرية.

اضافة اعلان



"غروك 2.5" هو روبوت محادثة ذكي مشابه لتقنيات مثل "تشات جي بي تي"، يستخدم في منصة "إكس" ويتميز بقدرته على الإجابة عن الأسئلة، توليد النصوص، وتحليل البيانات.



كما كشف ماسك أن النسخة القادمة، "غروك 3"، ستكون مفتوحة المصدر أيضًا خلال نحو 6 أشهر.