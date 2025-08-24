إيلون ماسك يعلن فتح مصدر نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5"

"غروك 2.5" هو روبوت محادثة ذكي مشابه لتقنيات مثل "تشات جي بي تي"، يستخدم في منصة "إكس" ويتميز بقدرته على الإجابة عن الأسئلة، توليد النصوص، وتحليل البيانات.
كما كشف ماسك أن النسخة القادمة، "غروك 3"، ستكون مفتوحة المصدر أيضًا خلال نحو 6 أشهر.
-
أخبار متعلقة
-
ليس الشاحن فقط.. أجهزة قد لا تخطر ببالك يمكن توصيلها بهاتفك
-
غوغل توسع ميزة "التحقق من الهوية" لحماية أقوى في أندرويد 16
-
هكذا يسرق "قراصنة الذكاء الاصطناعي" المليارات بطرق بسيطة
-
أفضل VPN مجاني للأندرويد: حماية وسهولة استخدام مع VPNLY
-
5 ميزات مذهلة من "Apple Intelligence" ستغيّر تجربة الآيفون كلياً
-
ميزة خفيّة في iOS 26 تُعيد الحيوية لآيفون 11 والأجهزة الأقدم
-
كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟
-
غوغل تستأنف خدماتها الإعلانية في سوريا لأول مرة منذ 2004