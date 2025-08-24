ليس الشاحن فقط.. أجهزة قد لا تخطر ببالك يمكن توصيلها بهاتفك

03:45 م

لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة اتصال أو تصفح، بل أصبح مركزًا تقنيًا يمكن توصيله بعدد كبير من الأجهزة لتوسيع وظائفه. وبعيدًا عن الشاحن وسماعات الأذن، إليك مجموعة من أبرز الأجهزة غير المتوقعة التي يمكن توصيلها بالهاتف الذكي:





1. جهاز "Lapdock"

هو عبارة عن جهاز يشبه الحاسوب المحمول لكنه لا يحتوي على معالج أو ذاكرة RAM، بل يعتمد بالكامل على الهاتف لتشغيله. بمجرد توصيل هاتفك المدعوم بهذه التقنية، يتحول "Lapdock" إلى بيئة عمل متكاملة بشاشة ولوحة مفاتيح ولوحة لمس.



2. شاشة محمولة

توفر الشاشات المحمولة إمكانية عرض شاشة هاتفك على شاشة أكبر في أي مكان. بعضها يستمد الطاقة من الهاتف نفسه. وعند توصيلها بلوحة مفاتيح وفأرة بلوتوث، تحصل على تجربة استخدام مكتبية متنقلة مثالية لمشاهدة الفيديوهات أو ممارسة الألعاب.



3. نظارات الواقع المعزز

تمكِّنك هذه النظارات من رؤية شاشة هاتفك بشكل افتراضي وخاص. وهي مثالية للمسافرين الذين لا يريدون مشاركة محتوى الشاشة مع من حولهم، إذ تتيح مشاهدة الأفلام والألعاب براحة تامة وبشكل منفرد.



4. وحدة تحكم ألعاب

سواء كانت وحدة تحكم سلكية أو لاسلكية (بلوتوث)، يمكن توصيلها بالهاتف بسهولة. في حال كانت سلكية، يكفي استخدام موزع USB-C لتحويل منفذ USB-A إلى USB-C، وستعمل دون تأخير كبير في الأداء. هناك أيضًا وحدات تحكم حديثة تُوصل مباشرة بمنفذ USB-C لتقليل استهلاك البطارية.



5. قرص "SSD" خارجي

يمكن توصيل قرص SSD محمول بهاتفك عبر منفذ USB-C لنقل البيانات بسرعات عالية، أو حتى إجراء نسخ احتياطي تلقائي للهاتف باستخدام التطبيقات المناسبة. وهو خيار مثالي لتخزين الملفات الكبيرة وتفريغ مساحة الهاتف.



6. مكبرات صوت سلكية

بالإضافة إلى مكبرات الصوت اللاسلكية (بلوتوث)، يمكن استخدام مكبرات صوت سلكية من خلال محول USB-C إلى مقبس 3.5 ملم. هذا يتيح لك مرونة أكبر في استخدام أنواع متعددة من الأجهزة الصوتية.



7. جهاز توجيه (راوتر)

إذا كنت بحاجة إلى إعداد راوتر جديد ولا تملك جهاز كمبيوتر، فيمكنك استخدام هاتفك بدلاً من ذلك. كل ما تحتاجه هو موزع USB-C يحتوي على منفذ إيثرنت، وتفتح متصفح الهاتف للدخول إلى عنوان IP الخاص بالجهاز وبدء التهيئة.



تُظهر هذه الأجهزة كيف أصبح الهاتف الذكي أداة متعددة الاستخدامات يمكنها، عند توصيلها بالمعدات المناسبة، أداء مهام كانت حكرًا على الحواسيب المكتبية.