غوغل توسع ميزة "التحقق من الهوية" لحماية أقوى في أندرويد 16

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة غوغل في أواخر العام الماضي عن ميزة "التحقق من الهوية"، التي تهدف إلى تعزيز حماية بيانات المستخدم الحساسة من خلال طلب المصادقة البيومترية لتنفيذ بعض الإجراءات. وتستعد الشركة الآن لتوسيع نطاق هذه الميزة في نظام أندرويد 16، كجزء من حزمة الحماية من السرقة.

الميزة تمنع اللصوص من الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في مدير كلمات المرور من غوغل، حتى لو كانوا يعرفون رمز PIN أو النمط أو كلمة مرور شاشة القفل، إذ يتطلب النظام التحقق البيومتري (بصمة، وجه) قبل السماح بالوصول.



ومع أن بعض التطبيقات كانت تسمح باستخدام بيانات اعتماد قفل الشاشة كخيار احتياطي — في حال تعذر التحقق البيومتري، كوجود قفازات أو كمامة — إلا أن هذا كان يمثل ثغرة أمنية يمكن أن يستغلها المتطفلون.



لكن مع التحديث الجديد في أندرويد 16، ستمنع غوغل استخدام بيانات قفل الشاشة كخيار بديل للمصادقة في أي تطبيق يستخدم واجهة التحقق البيومتري. وسيفرض النظام استخدام المصادقة البيومترية فقط، مما يعزز الحماية ضد الوصول غير المصرح به للتطبيقات الحساسة.



طريقة التفعيل

الميزة الجديدة اختيارية، ولتفعيلها يجب اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الإعدادات

الدخول إلى الأمان والخصوصية

اختيار فتح قفل الجهاز

التوجه إلى خيار الحماية من السرقة

تفعيل التحقق من الهوية



ميزة إضافية: الساعة الذكية

بالإضافة إلى حماية التطبيقات، ستمكِّنك ميزة "التحقق من الهوية" قريبًا من استخدام الساعة الذكية الخاصة بك كآلية موثوقة لفتح قفل الجهاز، ما يوفر مزيجًا من الأمان والراحة.