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الإثنين، 19-12-2022 02:03 م

إطلاق لعبة Horizon متعددة اللاعبين قريبا

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الوكيل الإخباري - لن يكون عرض الواقع الافتراضي وتوسعة Horizon Forbidden West آخر ما نراه في عالم Horizon لألعاب Guerrilla Games، حيث يحتوي الاستوديو على لعبتين أخريين على الأقل على بلاي ستيشن، بما في ذلك لعبة جديدة متعددة اللاعبين.

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وأعلنت شركة Guerrilla عن اللعبة الجديدة في تغريدة على تويتر. وإلى جانب العمل على المزيد من "المغامرات الفردية الملحمية لـ Aloy، نجم أول لعبتين، أنشأ الاستوديو فريقاً منفصلاً لإنشاء "مشروع عبر الإنترنت في عالم Horizon". وأضافت أن هذا الأخير سيضم شخصيات جديدة و "مظهراً فريداً منمقاً، بالإضافة إلى حقيقة أن الأصدقاء سيكونون قادرين على اللعب معاً، مما يشير إلى أنه سيكون هناك تركيز على التعاون.

 

وكانت الشائعات تدور منذ العام الماضي بأن Guerrilla كانت تخطط لإطلاق لعبة Horizon متعددة اللاعبين، وقد أكد الاستوديو الآن على ذلك. وتركز سوني بشكل أكبر على ألعاب الخدمة المباشرة، وتخطط لإصدار 10 منها بحلول مارس (آذار) 2026، بما في ذلك نسخة متعددة اللاعبين من The Last of Us. ومع ذلك، ليس من الواضح حتى الآن كيف تتناسب لعبة Horizon عبر الإنترنت مع هذه الإستراتيجية.

وإلى جانب الألعاب الثلاث القادمة ومحتوى Forbidden West DLC، هناك المزيد في هذه السلسلة، مع تطوير برنامج Horizon TV في Netflix. كما أن هناك لعبة محمولة ونسخة من Zero Dawn remaster لجهاز بلاي ستيشن 5 قيد التطوير أيضاً، بحسب موقع إن غادجيت.

 

 

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