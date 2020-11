بحيلة بسيطة.. اعرف من لديه رقمك على واتساب

الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق واتساب من اكثر تطبيقات التراسل الفوري الشهيرة والتي تضم ملايين الأشخاص حول العالم يوميا، وهناك حيلة بسيطة تمكنك من معرفة من أضاف رقمك على جهات اتصاله على واتساب، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات أو برامج تابعة لجهات خارجية، أو استخدام طرف ثالث، أو القيام بأي شيء خارج تطبيقك.



وهناك بعض الحيل التي لا يعلمها الكثيرون وابرزها قراءة الرسائل الواردة دون علم الطرف الآخر من خلال إيقاف تمكين ميزة "مؤشرات قراءة الرسائل.



فإذا كنت تبحث عن كيفية معرفة ما إذا كان شخصا ما أضاف رقمك ضمن جهات اتصاله على واتساب أم لا، اليك هذه الحيلة البسيطة :

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك الأندرويد، ثم قم بالنقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة.



2. ستظهر لك قائمة منسدلة اضغط على خيار "رسالة جماعية جديدة New broadcast"، وسيتم نقل إلى صفحة جديدة تحتوي قائمة جهات اتصالك.



3. تظهر أعلى القائمة ملحوظة تقول "وحدها جهات الاتصال التي تحفظ رقمك في جهات اتصالها ستتلقى رسائلك الجماعية".



4. حدد أحد جهات الاتصال التي لديها رقم هاتفك، ثم اختر جهة اتصال أخرى تود معرفة ما إذا كانت تمتلك رقم هاتفك أم لا.



5. اكتب رسالة للجميع، ثم انقر على زر "إرسال إلى جميع جهات الاتصال send to all contacts".



6. بعد إرسال الرسالة انتظر فترة كافية حتى يقرأها الجميع، ثم انقر مع الاستمرار على الرسالة لإظهار إيقونة المعلومات الخاصة ومعرفة حالتها.



7. عند إستلام الأشخاص لرسالتك الجماعية، سيظهر لك الأشخاص التي احتفظ برقم هاتفك ضمن جهات اتصال واتساب تحت قائمة اقرأ بواسطة Read by".



8. أما إذا ظهر اسم جهة الاتصال التي تود معرفة إن كان يمتلك رقم هاتفك أم لا، فسوف يظهر اسمه ضمن قائمة "استلمها Delivered to"، ووفقا لشركة واتساب لن يستلم أي شخص ليس لديه رقم هاتفك الرسالة الجماعية كمحادثة.



المصدر : صدى البلد