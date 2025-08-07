'واتساب' تطلق أدوات ذكية لمكافحة الاحتيال الرقمي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة «واتساب»، التابعة لـ«ميتا»، عن طرح مجموعة من الأدوات والخصائص الجديدة لمواجهة الرسائل الاحتيالية المتزايدة على المنصة، في خطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من التواصل بأمان أكبر، وتفادي الوقوع في شبكات النصب الإلكتروني.

وبحسب بيان رسمي، أوقفت الشركة أكثر من 6.8 مليون حساب احتيالي في النصف الأول من عام 2025، معظمها كانت مرتبطة بعمليات تسويق وهمية، عروض مشبوهة للعملات الرقمية، أو خدع تعتمد على "مهام تيك توك".



أبرز الميزات الجديدة:

"معاينة الأمان": تنبّه المستخدم عند إضافته إلى مجموعات مجهولة، مع إمكانية المغادرة الفورية.

"توقف قبل الدردشة": ميزة تجريبية تنبّه المستخدم عند بدء محادثة مع رقم غير محفوظ.

كتم الرسائل مؤقتًا في المجموعات الجديدة حتى الموافقة على الانضمام.



حملة توعية ضد الاحتيال

أطلقت «واتساب» بالتعاون مع خبيرة الأمن السيبراني "رايشل توباك" حملة توعية تعتمد على قاعدة "STOP":

توقف عن الرد الفوري.

تساءل عن مصداقية الرسالة.

تحقق من المرسل عبر قناة مستقلة.



شبكات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا

أوضحت «ميتا» أن المحتالين باتوا يستخدمون عدة منصات بالتتابع (مثل الرسائل النصية، ثم واتساب، ثم تيك توك أو تلغرام) لبناء ثقة تدريجية قبل طلب تحويلات مالية أو معلومات شخصية.



وتعمل الشركة على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على رصد هذه السلوكيات مبكرًا وإيقاف الحسابات المشبوهة قبل وقوع الضرر.