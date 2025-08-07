الخميس 2025-08-07 06:14 م
 

"GitHub" تكشف بالخطأ عن مواصفات GPT-5 قبل الإعلان الرسمي

الخميس، 07-08-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة غير مقصودة، كشفت منصة "GitHub" عن تفاصيل الجيل الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي "GPT-5" من شركة "OpenAI"، قبل الإعلان الرسمي المرتقب اليوم الخميس.

وذكر منشور تم حذفه لاحقًا أن GPT-5 سيتوفر بأربعة إصدارات مختلفة، تشمل:
GPT-5: للمهام المعقدة والاستدلال متعدد الخطوات.
GPT-5-mini: نسخة خفيفة للتطبيقات منخفضة التكلفة.
GPT-5-nano: مصمم للاستجابة السريعة والمهام الفورية.
GPT-chat: مخصص للمحادثات المتقدمة متعددة الوسائط.


وبحسب النسخة المؤرشفة من المدونة، يتميز GPT-5 بـ "تحسينات كبيرة في جودة الكود وتجربة المستخدم"، بالإضافة إلى "قدرات وكيلة محسّنة" للتعامل مع مهام برمجة معقدة بأقل توجيه.


وتأتي هذه التسريبات قبيل الإعلان الرسمي الذي روّجت له "OpenAI" في وقت سابق، ما يعزز التوقعات بكشف مرتقب عن نموذج الذكاء الاصطناعي الأبرز لهذا العام.

 

العربية 

 
 
