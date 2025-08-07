"GitHub" تكشف بالخطأ عن مواصفات GPT-5 قبل الإعلان الرسمي

وذكر منشور تم حذفه لاحقًا أن GPT-5 سيتوفر بأربعة إصدارات مختلفة، تشمل:
GPT-5: للمهام المعقدة والاستدلال متعدد الخطوات.
GPT-5-mini: نسخة خفيفة للتطبيقات منخفضة التكلفة.
GPT-5-nano: مصمم للاستجابة السريعة والمهام الفورية.
GPT-chat: مخصص للمحادثات المتقدمة متعددة الوسائط.
وبحسب النسخة المؤرشفة من المدونة، يتميز GPT-5 بـ "تحسينات كبيرة في جودة الكود وتجربة المستخدم"، بالإضافة إلى "قدرات وكيلة محسّنة" للتعامل مع مهام برمجة معقدة بأقل توجيه.
وتأتي هذه التسريبات قبيل الإعلان الرسمي الذي روّجت له "OpenAI" في وقت سابق، ما يعزز التوقعات بكشف مرتقب عن نموذج الذكاء الاصطناعي الأبرز لهذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
باحثون يخترقون "جيميني" للتحكم في المنزل.. و"غوغل" ترد
-
أطلق ميزة تعرض محتوى مرتبطا بالموقع.. إنستغرام يقلد سناب شات
-
'واتساب' تطلق أدوات ذكية لمكافحة الاحتيال الرقمي
-
أبل تستعد للكشف عن "آيفون 17" يوم 9 سبتمبر
-
نصائح عملية للنجاح كمستقل أمام تطور الذكاء الاصطناعي
-
هل تسربت كلمة مرورك؟ 4 أدوات مجانية تكشف ذلك وتحميك
-
"شات جي بي تي" يدخل مجال البحث العكسي بالصور بقدرات تحليلية ذكية
-
"مارك" يعلن الحرب التكنولوجية: "ذكاء اصطناعي فائق" في مواجهة أبل