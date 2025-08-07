الوكيل الإخباري- كشف باحثون أمنيون عن ثغرة خطيرة في نظام الذكاء الاصطناعي "جيميني" من غوغل، تتيح للمخترقين التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية مثل الأضواء والأبواب، من خلال دعوات تقويم مزيفة تحتوي على تعليمات مبرمجة.

وأوضح الخبراء أن الهجوم يتم عبر طلب "تلخيص أحداث التقويم"، مما يدفع "جيميني" إلى تفعيل التعليمات الخفية دون إدراك، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب واقعية خطيرة، خاصة في السيارات ذاتية القيادة.



من جهتها، أكدت غوغل أنها عالجت العديد من الثغرات، وتواصل تحسين أنظمة الحماية لمنع أي استغلال مستقبلي.