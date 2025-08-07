وأوضح الخبراء أن الهجوم يتم عبر طلب "تلخيص أحداث التقويم"، مما يدفع "جيميني" إلى تفعيل التعليمات الخفية دون إدراك، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب واقعية خطيرة، خاصة في السيارات ذاتية القيادة.
من جهتها، أكدت غوغل أنها عالجت العديد من الثغرات، وتواصل تحسين أنظمة الحماية لمنع أي استغلال مستقبلي.
-
أخبار متعلقة
-
"GitHub" تكشف بالخطأ عن مواصفات GPT-5 قبل الإعلان الرسمي
-
أطلق ميزة تعرض محتوى مرتبطا بالموقع.. إنستغرام يقلد سناب شات
-
'واتساب' تطلق أدوات ذكية لمكافحة الاحتيال الرقمي
-
أبل تستعد للكشف عن "آيفون 17" يوم 9 سبتمبر
-
نصائح عملية للنجاح كمستقل أمام تطور الذكاء الاصطناعي
-
هل تسربت كلمة مرورك؟ 4 أدوات مجانية تكشف ذلك وتحميك
-
"شات جي بي تي" يدخل مجال البحث العكسي بالصور بقدرات تحليلية ذكية
-
"مارك" يعلن الحرب التكنولوجية: "ذكاء اصطناعي فائق" في مواجهة أبل