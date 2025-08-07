الخميس 2025-08-07 06:14 م
 

باحثون يخترقون "جيميني" للتحكم في المنزل.. و"غوغل" ترد

تعهة
تعبيرية
 
الخميس، 07-08-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري-   كشف باحثون أمنيون عن ثغرة خطيرة في نظام الذكاء الاصطناعي "جيميني" من غوغل، تتيح للمخترقين التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية مثل الأضواء والأبواب، من خلال دعوات تقويم مزيفة تحتوي على تعليمات مبرمجة.

اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن الهجوم يتم عبر طلب "تلخيص أحداث التقويم"، مما يدفع "جيميني" إلى تفعيل التعليمات الخفية دون إدراك، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب واقعية خطيرة، خاصة في السيارات ذاتية القيادة.


من جهتها، أكدت غوغل أنها عالجت العديد من الثغرات، وتواصل تحسين أنظمة الحماية لمنع أي استغلال مستقبلي.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

جانب من المؤتمر

أخبار محلية التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

تعبيرية

مناسبات محمد مهند البيايضه .. مبارك النجاح

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي

تعبيرية

أخبار محلية الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة

ارشيفية

أخبار محلية ازدحامات مرورية في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة