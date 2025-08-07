أطلق ميزة تعرض محتوى مرتبطا بالموقع.. إنستغرام يقلد سناب شات

الميزة لا تحدّث الموقع تلقائيًا، بل فقط عند فتح التطبيق، وتكون مشاركة الموقع اختيارية ومعطّلة تلقائيًا. كما يمكن استكشاف محتوى من مستخدمين آخرين في أماكن مختلفة دون مشاركة موقعك.
تتيح الخريطة أيضًا ترك ملاحظات وتعليقات على المواقع، وتساعد في تنسيق اللقاءات واستكشاف الفعاليات . يُتوقع طرحها تدريجيًا في بعض الدول خلال الأيام المقبلة، مع توفر عالمي لاحقًا.
