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السبت، 13-05-2023 12:32 م

تحديث بغيض لطابعات 'أتش بي' يغضب رواد الانترنت

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الوكيل الإخباري - أحدثت شركة "هيويلت باكارد"، المعروفة باسم "أتش بي" عاصفة من الشكاوى عبر منصات التواصل، بعد أن أطلقت تحديثاً على أنظمة تشغيل طابعاتها، الأمر الذي منع المستهلكين من استخدام الطابعات التي يمتلكونها.

وبدا من شكاوى المئات على منصات التواصل، أن شركة HP أطلقت تحديثاً على نظام الطابعات الموصولة بشبكة الانترنت، منعت عملاءها من استخدام الأجهزة التي تم إضافة خراطيش المحابر غير المصنوعة إليها من قبل "أتش بي".

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ويلجأ المستهلكون عادة إلى الابتعاد عن شراء محابر "أتش بي" بسبب سعرها المرتفع، مع تواجد البديل المماثل والأرخص.
وتحتوي خراطيش الحبر من "أتش بي" على رقاقة صغيرة خاصة بها، يمكن الطابعة من تحديد جنسية المحابر.

 

وقالت الشركة في بيان إن التغيير تم لـ"تقليل مخاطر هجمات البرامج الضارة"، مضيفة أن "خراطيش الأطراف الثالثة التي تستخدم رقائق أو دوائر غير منتجة من الشركة يمكن أن تشكل مخاطر على أداء الأجهزة وجودة الطباعة والأمان".

وتدعي الشركة أنها حظرت استخدام خراطيش الحبر المصنوعة من قبل الشركات المنافسة لها لـ "الحفاظ على سلامة نظم الطباعة لدينا وحماية ملكيتنا الفكرية".
أما على منصات التواصل، فلم يقابل هذا القرار برحابة صدر، بل عبّر عديدون عن استيائهم لعدم معرفتهم بسبب توقف طابعاتهم عن العمل، معتبرين أن الشركة بقرارها الأخير تحتجز الطابعات "رهينة".

 

فيما طالب البعض بالتوقف عن شراء منتجات الشركة، لما فيه من استفزاز لقدرات العملاء مع متابعة جميع التغييرات التي تتخذها الشركة وتدمير العلاقة الجيدة التي كانت بين الطرفين طيلة فترة استخدام منتوجات "أتش بي".

 

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