ميزة مذهلة في "ChatGPT".. تحوّل محادثتك لمشروع إبداعي متكامل

الوكيل الإخباري-   أطلقت OpenAI أداة ChatGPT Canvas التي تحوّل الدردشة العادية إلى بيئة عمل تفاعلية تجمع بين الكتابة والتحرير والبرمجة.

بدلاً من تعديل النص بالكامل، تتيح "كانفاس" تعديل جزء محدد فقط من النص أو الكود، مع الحفاظ على المحتوى الأصلي. يمكن للمستخدم تظليل الفقرة، وطلب تعديل مباشر مثل "اختصر" أو "غيّر النبرة"، وتظهر النتيجة فورًا مع إمكانية التراجع.


كما تدعم الأداة المبرمجين بتعديلات فورية على الكود، مع الحفاظ على ترابط الملفات والمشاريع.


لاستخدامها: افتح GPT-5، اختر "Use Canvas"، ألصق المحتوى، ظلّل الجزء المطلوب، واكتب التوجيه.
ميزة قوية لمن يبحث عن تحكم دقيق وسريع في النصوص أو الأكواد داخل ChatGPT.

 

