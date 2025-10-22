خبر يثير ضجة نشطاء مواقع التواصل.. شات جي بي تي محظور عن هذه المنصة !

ووفقًا للشروط الجديدة ، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، Perplexity، Luzia، وPoke لن يُسمح لها بالعمل على واتساب بعد التاريخ المحدد، في خطوة وصفها البعض بمحاولة "ميتا" فرض هيمنتها الكاملة على تجربة الذكاء الاصطناعي داخل منصاتها.
وأوضحت الشركة أن المنصة ستُخصص فقط للتطبيقات التجارية، مثل خدمات العملاء، والحجوزات، والتحقق من الهوية، وليس لروبوتات الدردشة العامة التي تقدم إجابات مفتوحة.
دوافع القرار
تشير شركة "أوبن إيه آي" إلى أن الاستخدام الواسع لروبوتات الدردشة المستقلة تسبب في ضغط كبير على خوادم واتساب، وتؤثر سلبًا على نماذج تحقيق الدخل. كما حذرت من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كخدمات قائمة بذاتها على التطبيق دون إطار تجاري واضح.
Meta AI وحده يبقى
بموجب السياسة الجديدة، سيُسمح فقط لـ**"Meta AI"**، المساعد الذكي الخاص بميتا، بالتفاعل العام مع المستخدمين، ما يشير إلى اتجاه واضح نحو احتكار ميتا لخدمات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقاتها.
من المتوقع أن تبدأ آثار الحظر بالظهور تدريجيًا مع نهاية 2025، حيث ستُجبر الشركات والمطورون على:
البحث عن منصات بديلة لدمج خدمات الذكاء الاصطناعي
أو تحويل نماذجهم إلى خدمات تجارية بحتة
خلفيات تنافسية
يرى محللون أن القرار يعكس تصاعد المنافسة الشرسة بين الشركات الكبرى للسيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي، في ظل سعي ميتا لتطوير مختبرات "الذكاء الفائق" الخاصة بها، واستقطابها لمواهب من شركات منافسة مثل "OpenAI".
