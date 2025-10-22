الأربعاء 2025-10-22 03:16 م
 

خبر يثير ضجة نشطاء مواقع التواصل.. شات جي بي تي محظور عن هذه المنصة !

تع
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-10-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-   وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوله إلى ترند عالمي بين مستخدمي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب" عن تغيير جذري في سياسات المنصة، يقضي بحظر استخدام روبوتات المحادثة الذكية متعددة الأغراض اعتبارًا من 15 يناير 2026.

اضافة اعلان


ووفقًا للشروط الجديدة ، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، Perplexity، Luzia، وPoke لن يُسمح لها بالعمل على واتساب بعد التاريخ المحدد، في خطوة وصفها البعض بمحاولة "ميتا" فرض هيمنتها الكاملة على تجربة الذكاء الاصطناعي داخل منصاتها.


وأوضحت الشركة أن المنصة ستُخصص فقط للتطبيقات التجارية، مثل خدمات العملاء، والحجوزات، والتحقق من الهوية، وليس لروبوتات الدردشة العامة التي تقدم إجابات مفتوحة.


دوافع القرار
تشير شركة "أوبن إيه آي" إلى أن الاستخدام الواسع لروبوتات الدردشة المستقلة تسبب في ضغط كبير على خوادم واتساب، وتؤثر سلبًا على نماذج تحقيق الدخل. كما حذرت من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كخدمات قائمة بذاتها على التطبيق دون إطار تجاري واضح.


Meta AI وحده يبقى
بموجب السياسة الجديدة، سيُسمح فقط لـ**"Meta AI"**، المساعد الذكي الخاص بميتا، بالتفاعل العام مع المستخدمين، ما يشير إلى اتجاه واضح نحو احتكار ميتا لخدمات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقاتها.

 

تأثير القرار
من المتوقع أن تبدأ آثار الحظر بالظهور تدريجيًا مع نهاية 2025، حيث ستُجبر الشركات والمطورون على:
البحث عن منصات بديلة لدمج خدمات الذكاء الاصطناعي
أو تحويل نماذجهم إلى خدمات تجارية بحتة


خلفيات تنافسية
يرى محللون أن القرار يعكس تصاعد المنافسة الشرسة بين الشركات الكبرى للسيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي، في ظل سعي ميتا لتطوير مختبرات "الذكاء الفائق" الخاصة بها، واستقطابها لمواهب من شركات منافسة مثل "OpenAI".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

تع

المرأة والجمال الكولاجين والريتينول والراحة العميقة.. مفتاح العناية الليلية بالبشرة

للاى

المرأة والجمال زيت السمسم: سرّ الجمال الطبيعي للبشرة

ه

فيديو منوع خضار هام لمن يعانون من فقر دم او نقص حديد !

ف

فيديو منوع طريقة سهلة لإدخال المفتاح في الميدالية

ل

فيديو منوع افضل 5 أطعمة للجهاز الهضمي !

السلطات الإماراتية تنفي أنباء منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

أخبار محلية مشروع نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية "العملات الرقمية"

7ع

فيديو منوع فكرة عبقرية للتخييم



 
 





الأكثر مشاهدة