حيلة بسيطة في "آيفون" تطيل عمر البطارية... تعرّف إليها

1️⃣ أوقف أدوات شاشة القفل
الأدوات زي الطقس والتقويم تشتغل في الخلفية وتستهلك طاقة حتى وانت مش تستخدم الجهاز.
2️⃣ قلل الحركة في الواجهة
الرسوم المتحركة لما تفتح تطبيق أو تنتقل بين الشاشات تستهلك بطارية. فعل خيار "تقليل الحركة" من الإعدادات.
3️⃣ أوقف اهتزاز لوحة المفاتيح
الاهتزاز الخفيف أثناء الكتابة يستهلك طاقة بدون فائدة حقيقية. روح للإعدادات ووقفه.
✅ بتعديل بسيط في الإعدادات، تقدر تطوّل عمر البطارية وتحافظ على جهازك بدون شحن مستمر!
