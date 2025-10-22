حيلة بسيطة في "آيفون" تطيل عمر البطارية... تعرّف إليها

الوكيل الإخباري- لو بطارية آيفونك تخلص بسرعة، السبب مش دايمًا من الجهاز، بل غالبًا من الإعدادات. جرب تغير 3 أشياء بسيطة وراح تلاحظ فرق كبير:

اضافة اعلان



1️⃣ أوقف أدوات شاشة القفل

الأدوات زي الطقس والتقويم تشتغل في الخلفية وتستهلك طاقة حتى وانت مش تستخدم الجهاز.

2️⃣ قلل الحركة في الواجهة

الرسوم المتحركة لما تفتح تطبيق أو تنتقل بين الشاشات تستهلك بطارية. فعل خيار "تقليل الحركة" من الإعدادات.

3️⃣ أوقف اهتزاز لوحة المفاتيح

الاهتزاز الخفيف أثناء الكتابة يستهلك طاقة بدون فائدة حقيقية. روح للإعدادات ووقفه.



✅ بتعديل بسيط في الإعدادات، تقدر تطوّل عمر البطارية وتحافظ على جهازك بدون شحن مستمر!