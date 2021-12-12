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الأحد، 12-12-2021 02:47 م

ثغرة Log4Shell تمنح طريقة لتنفيذ التعليمات البرمجية

ثغرة-Log4Shell


الوكيل الإخباري - تتدافع فرق الأمن في الشركات الكبيرة والصغيرة لإصلاح ثغرة غير معروفة من قبل تسمى Log4Shell ، التي لديها القدرة على السماح للمتسللين باختراق ملايين الأجهزة عبر الإنترنت.

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وإذا تم استغلال الثغرة الأمنية، فإنها تسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد على الخوادم المعرضة للخطر، مما يمنح المهاجم القدرة على استيراد برامج ضارة من شأنها أن تعرض الأجهزة للخطر.

 

وتم العثور على الثغرة الأمنية في log4j، مكتبة تسجيل مفتوحة المصدر تستخدمها التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.

ويعد التسجيل عبارة عن عملية تحتفظ فيها التطبيقات بقائمة جارية للأنشطة التي قامت بها التي يمكن مراجعتها لاحقًا في حالة حدوث خطأ.


ويدير كل نظام أمان للشبكات تقريبًا نوعًا من عمليات التسجيل، مما يمنح المكتبات الشائعة مثل log4j وصولاً هائلاً.


وأشار ماركوس هتشينز، الباحث الأمني البارز المعروف بوقف هجوم البرامج الضارة WannaCry العالمي، عبر الإنترنت إلى أن ملايين التطبيقات تتأثر.


وقال هتشينز في تغريدة: تستخدم ملايين التطبيقات Log4j للتسجيل، وكل ما يحتاجه المهاجم هو جعل التطبيق يسجل سلسلة خاصة.

 

وشوهدت الثغرة لأول مرة عبر المواقع التي تستضيف خوادم ماين كرافت. ويمكن للمهاجمين تشغيل الثغرة الأمنية من خلال نشر رسائل الدردشة.


وذكرت تغريدة من شركة التحليل الأمني GreyNoise أنها اكتشفت العديد من الخوادم التي تبحث في الإنترنت عن أجهزة عرضة للاستغلال.


وقالت تدوينة من شركة أمان التطبيقات LunaSec: العديد من الخدمات عرضة لهذا الاستغلال. تم اكتشاف أن الخدمات السحابية مثل Steam و iCloud معرضة للخطر.


ولاستغلال الثغرة الأمنية، يجب على المهاجم أن يتسبب في قيام التطبيق بحفظ سلسلة خاصة من الأحرف في السجل.

 

ونظرًا لأن التطبيقات تقوم بشكل روتيني بتسجيل مجموعة كبيرة من الأحداث، فإنه من السهل استغلال الثغرة الأمنية. كما يمكن تشغيلها بعدة طرق.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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