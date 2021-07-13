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الثلاثاء، 13-07-2021 11:51 ص

جوجل تنهي تطبيق Backup and Sync

تحميل برنامج Google Backup and Sync


الوكيل الإخباري - يوفر Drive وصولاً سهلاً إلى الملفات والصور المخزنة في السحابة، ومزامنة أي ملفات تختارها في الخلفية حتى تكون محدثة دائمًا.

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علاوة على ذلك يمكنك مزامنة المجلدات المحلية مثل سطح المكتب والمستندات. وهناك أيضًا تكامل مع أوتلوك وجدولة Microsoft Meet. ويمكنك معرفة من يحرر ملفات أوفيس في الوقت الفعلي.

 

وتقول جوجل إن التطبيق يمكنه مزامنة أجهزة التخزين الخارجية مثل الأقراص الفلاشية إلى Drive. وعرض الملفات بين Drive والملفات المحلية عبر جهاز حاسب سطح المكتب.


ويسمح لك باختيار ما إذا كنت تقوم بتخزين الصور ومقاطع الفيديو الفردية في Drive أو Google Photos.

 

وتبدأ الشركة بنقل مستخدمي Backup and Sync يوم الاثنين القادم، 19 يوليو. وفي ما يلي المخطط الزمني التالي لنقل المستخدمين:

 

1 - يوليو 2021: يدعم Backup and Sync الجدول الإرشادي لمساعدة المستخدمين في الانتقال إلى Drive for desktop.
2- أغسطس 2021: يتلقى مستخدمو Backup and Sync إشعارات داخل المنتج تطالب بالانتقال إلى Drive for desktop.
3 - أكتوبر 2021: لن يتمكن أي مستخدمين ما زالوا يستخدمون Backup and Sync من تسجيل الدخول إلى Backup and Sync.
4 - لمواصلة المزامنة مع Drive أو Google Photos، يحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى Drive for desktop.

 

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 


 




 

 


 

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