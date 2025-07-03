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مسبار تيانوين-2 يلتقط صورا للأرض والقمر

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أرشيفية
 
الخميس، 03-07-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية صورا تظهر أن أنظمة الملاحة الخاصة بالقمر الصناعي تعمل بكفاءة. وتعتبر هذه أول صور مفصلة للأرض والقمر يلتقطها المسبار منذ إطلاقه في 29 مايو 2025.

وقد التقط المسبار الصيني هذه الصور بواسطة كاميرا الملاحة الخاصة، التي تظهر عملها بكفاءة في مرحلة مبكرة من مهمته الصعبة التي ستستمر لعشر سنوات.

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وتؤكد البيانات التقنية أن صورة الأرض التقطت عندما كان المسبار على بعد حوالي 500 ألف كيلومتر منها. وبعد إرسالها إلى الأرض، خضعت لمعالجة خبراء إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) وأعدت للنشر. وتتميز هذه الصور بجمالها وكفاءة أنظمة الملاحة الخاصة بالمسبار في ظروف الفضاء السحيق.


ومنذ إطلاق المسبار في 29 مايو الماضي ابتعد عن الأرض أكثر من 12 مليون كيلومتر. ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، تعمل جميع أجهزته وانظمته بصورة طبيعية، وهذه إشارة مشجعة لمواصلة تنفيذ برنامج الرحلة الطموح، الذي يتضمن جمع عينات تربة من كويكب صغير قريب من الأرض (469219) 2016 HO3 (كامواليوا).


وتعتبر البداية الناجحة لرحلة المسبار مرحلة مهمة في استكشاف الصين للأجرام الصغيرة في النظام الشمسي. ومن المفترض أن يعيد المسبار إلى الأرض عينات من تربة الكويكب في عام 2026، وباستخدام مساعدة الجاذبية، يتجه إلى حزام الكويكبات الرئيسي، لدراسة المذنب 311P/PANSTARRS ويلقي أثناء تحليقه نظرة على كويكب آخر لم يذكر اسمه.

 


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RT

 
 
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