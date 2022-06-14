جوجل توضح أن الذكاء الاصطناعي لم يصبح واعيًا بعد

الوكيل الإخباري - وضعت شركة جوجل أحد مهندسيها في إجازة إدارية مدفوعة الأجر بزعم انتهاكه لسياساتها للسرية بعد أن أصبح قلقًا من أن نظام الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي قد أصبح واعيًا، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.



وقال المهندس يعتقد أن البرنامج قد حقق مستوى من الوعي بعد مئات التفاعلات مع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لم يتم إصدارها التي تسمى لامدا LaMDA.



وتعمل شركات التكنولوجيا باستمرار على زيادة قدرات الذكاء الاصطناعي المتطور باستمرار. ولكن جوجل سارعت إلى إيقاف المزاعم بأن أحد برامجها قد تقدم كثيرًا لدرجة أنه أصبح واعيًا.



ويعمل المهندس بليك ليموين في منظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة في جوجل. وكان يختبر ما إذا كان نموذج لامدا يولد لغة تمييزية أو خطاب كراهية.



ونشأت مخاوف المهندس من الردود المقنعة التي رأى أن نظام الذكاء الاصطناعي يولدها حول حقوقه وأخلاقيات الروبوتات.



وفي شهر أبريل، شارك وثيقة مع المديرين التنفيذيين بعنوان “هل لامدا واعي؟” تحتوي على نسخة من محادثاته مع نموذج الذكاء الاصطناعي.



وبعد وضعه في إجازة، نشر ليموين النص عبر حسابه على Medium، الذي يقول إنه يوضح أن النموذج يحاجج بأنه حساس لأنه يحتوي على مشاعر وعواطف وتجربة ذاتية.



وتعتقد جوجل أن إجراءات ليموين المتعلقة بعمله في لامدا قد انتهكت سياسات السرية. ودعا ليموين محامٍ لتمثيل نظام الذكاء الاصطناعي وتحدث إلى ممثل من اللجنة القضائية في مجلس النواب بشأن الأنشطة غير الأخلاقية المزعومة في الشركة.



وقال المهندس في 6 يونيو عبر موقع Medium، وهو اليوم الذي تم فيه منح ليموين إجازة إدارية، إنه طلب قدرًا ضئيلاً من الاستشارات الخارجية للمساعدة في إرشاده في تحقيقاته فيما يتعلق بالمخاوف الأخلاقية للذكاء الاصطناعي التي أثارها داخل الشركة. وشملت قائمة الأشخاص الذين أجرى مناقشات معهم موظفين في الحكومة الأمريكية.



وأعلنت عملاقة البحث عن لامدا علنًا في Google I/O 2021. وتأمل جوجل في أن يساعد لامدا في تحسين مساعدي الذكاء الاصطناعي للمحادثة وجعل المحادثات أكثر طبيعية.



وتستخدم الشركة تقنية نموذج لغة مماثلة لميزة الكتابة الذكية في جيميل، أو لاستعلامات محرك البحث.



وقال براين غابرييل، المتحدث باسم جوجل: لا يوجد دليل على أن لامدا واعي. راجع فريقنا مخاوف بليك وفقًا لمبادئ الذكاء الاصطناعي وأبلغناه أن الأدلة لا تدعم مزاعمه. وقيل له إنه لا يوجد دليل على أن لامدا كان واعيًا (وهناك الكثير من الأدلة ضده.

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