على خطى النجوم.. كيف تشارك في ترند دمج صورتك وأنت صغير؟

وقد تفاعل مع هذا الترند عدد كبير من الفنانين والمؤثرين، وسرعان ما انضم إليه آلاف المستخدمين في الوطن العربي والعالم، لما يحمله من بُعد إنساني وعاطفي عميق.
📱 كيف تطبق الترند بسهولة باستخدام Google Gemini؟
لست بحاجة لبرامج معقدة، فقط اتبع هذه الخطوات البسيطة عبر تطبيق Google Gemini:
افتح تطبيق Google Gemini على هاتفك (تأكد من تثبيته ومُحدَّث).
ابدأ مشروعًا جديدًا بالضغط على علامة "+" داخل التطبيق.
اختر "معرض الصور" لرفع الصور من جهازك.
حمّل الصورتين:
صورتك الحالية.
صورتك في الطفولة.
انسخ هذا النص وألصقه داخل مربع التعليمات:
"ادمج هاتين الصورتين بشكل إبداعي وكأن الشخص الكبير يحتضن الطفل، واجعل الخلفية هادئة وعاطفية."
اضغط إرسال وانتظر ظهور الصورة الناتجة.
بعد المعالجة، يمكنك تحميل الصورة ومشاركتها على حساباتك.
هذا الترند لا يُظهر فقط التغيير في الشكل، بل يُجسّد الرحلة التي خضناها منذ الطفولة حتى اليوم. هو لحظة امتنان لأنفسنا، ولماضينا، وتذكير بأن الطفل الذي كنّاه لا يزال يعيش في داخلنا.
🧸 هل ستشارك بصورتك أنت أيضًا؟
افتح ألبوم طفولتك، واجعل الماضي يحتضن الحاضر... بلقطة واحدة 💛
