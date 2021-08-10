سناب شات يحدد سياسته بشأن المعلومات المضللة

الوكيل الإخباري - نشر تطبيق سناب شات نظرة عامة جديدة على جهوده المستمرة لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، التي توفر أيضًا بعض الأفكار القيمة حول التباين بينه وبين المنصات الأخرى، ولماذا يتطلب الأمر نهجًا فريدًا ومخصصًا.

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وبينما تعمل فيسبوك وتويتر على احتواء مشكلة المعلومات الخطأ، لا سيما حول الآثار الجانبية للقاح وسط جائحة فيروس كورونا ظل سناب شات إلى حد كبير بعيدًا عن المناقشة حول نفسه مع نهجه البديل للتواصل الاجتماعي الذي يحتمل أن يحدد إطار عمل لإدارة توزيع الأخبار بشكل أفضل في هذا الصدد.



ويقول التطبيق إنه يشهد نجاحًا في نهجه للتضليل والأمان بسبب تصميمه، الذي يركز على الحفاظ على الاتصالات الوثيقة، بدلاً من البث لعامة الناس.

وأوضح: تم إنشاء سناب شات في الأصل لمساعدة الأشخاص على التحدث إلى الأصدقاء المقربين، بدلاً من توفير الفرصة لبث الرسائل عبر التطبيق. وشعرنا دائمًا بمسؤولية عميقة للتأكد من أن الأخبار والمعلومات التي يراها مجتمعنا موثوقة ومن مصادر موثوقة وواضحة.



وتوفر الطبيعة الأكثر حصرًا للتطبيق بعض الفوائد في هذا الصدد، إلى جانب توفير نقطة مهمة حول سبب اختلاف تسويق سناب شات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية