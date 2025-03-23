كم بلغ عدد مستخدمي "تلغرام" شهرياً؟

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة "تلغرام" أن عدد مستخدميها تجاوز مليار مستخدم نشط شهريًا، وعلق الرئيس التنفيذي بافيل دوروف على هذه المناسبة منتقدًا تطبيق "واتساب"، مشيرًا إلى أن الأخير يعتبر نسخة "رديئة مخففة" من تلغرام وأنه فشل في تقليد ابتكارات تلغرام رغم حملات الضغط والإنفاق الكبير. كما أضاف دوروف أن تلغرام حقق أرباحًا قدرها 547 مليون دولار في 2024.

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في المقابل، رد متحدث باسم "واتساب" على تصريحات دوروف بالقول إن "واتساب" كان يركز على الخصوصية قبل ظهور "تلغرام"، وأن الأخير لا يوفر تشفيرًا محكمًا للمحادثات الجماعية.



وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إطلاق سراح دوروف، الذي كان محتجزًا في فرنسا بتهم تتعلق بأنشطة غير قانونية على "تلغرام". تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 5.6 مليون دولار، بينما تم رفع القيود المفروضة عليه مؤقتًا.



منذ إطلاق "تلغرام" عام 2013، أصبحت المنصة مشهورة بتركيزها على الخصوصية وتوفير التشفير المتقدم، مما جعلها تحظى بشعبية في الدول التي تفرض قيودًا على حرية التعبير.