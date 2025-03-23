كم بلغ عدد مستخدمي "تلغرام" شهرياً؟

في المقابل، رد متحدث باسم "واتساب" على تصريحات دوروف بالقول إن "واتساب" كان يركز على الخصوصية قبل ظهور "تلغرام"، وأن الأخير لا يوفر تشفيرًا محكمًا للمحادثات الجماعية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إطلاق سراح دوروف، الذي كان محتجزًا في فرنسا بتهم تتعلق بأنشطة غير قانونية على "تلغرام". تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 5.6 مليون دولار، بينما تم رفع القيود المفروضة عليه مؤقتًا.
منذ إطلاق "تلغرام" عام 2013، أصبحت المنصة مشهورة بتركيزها على الخصوصية وتوفير التشفير المتقدم، مما جعلها تحظى بشعبية في الدول التي تفرض قيودًا على حرية التعبير.
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