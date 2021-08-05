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الخميس، 05-08-2021 03:46 م

كيفية تشفير ملف سري عند إرساله

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الوكيل الاخباري - زاد الانتقال إلى العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا من مخاطر التعرض للهجمات الإلكترونية نظرا لعدد المراسلات اليومية الكبير، وهو ما يستدعي برامج حماية عالية.

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وقال مدير شركة "آي تي-ريزيرف" (IT-Reserve)، بافيل ماسويدوف، إن "برامج تشفير المستندات مناسبة لنقل الملفات بشكل آمن، مما يؤدي إلى إنشاء مفتاح خاص يتم من خلاله إحكام إغلاق الملف من جانبك وطباعته من طرف المستلم، وكلما كان نظام التشفير أكثر جدية، كلما بدا هذا المفتاح أكثر تعقيدًا... لا يمكن فتح ملف مختوم بمثل هذا المفتاح إلا باستخدام شهادة تم إنشاؤها خصيصا".

 

وتابع: "لا يمكن فتح مستند بهذا المستوى من التشفير إلا من خلال برنامج تم تحميل هذه الشهادة فيه مسبقا - بمعنى آخر، لا يرى المستخدم المفتاح في شكل مجموعة من الأشكال، وإنما تحدث الحماية على مستوى البرنامج".


كما يوصي الخبير باستخدام برامج المراسلة الفورية التي تقدم "ما يسمى بالاتصال من نظير إلى نظير" بواسطتها، ويمكنك "تجاوز الخوادم الخارجية عند نقل البيانات، بحيث لا تمر الملفات عبر أيدي طرف ثالث".

 

سبوتنيك

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