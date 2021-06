كيفية تعطيل وحذف حساب تيليجرام

الوكيل الإخباري - يعتبر تيليجرام أحد أشهر منصات الدردشة والرسائل السريعة، وقد إزدادت أهميته بعد مشاكل واتساب الأخيرة وسياسة إستخدامه. ولكن قد يرغب البعض في حذف حساب تيليجرام، والتخلص من جميع البيانات الموجودة عليه، وهذا يعني حذف جميع المراسلات والصور والمجموعات من قاعدة بيانات الشركة.

ولا توجد طريقة من أجل استعادة حساب تيليجرام بعد حذفه، ولذلك يجب ألا تقبل على هذه الخطوة إلا وأنت متأكد منها.





ويجب أن تستخدم موقع تيليجرام حتى تتمكن من ذلك، ولا يمكنك حذفه من تطبيق الهاتف مباشرةً.



ولكن تحتاج إلى تطبيق الهاتف لأن تيليجرام يرسل لك كود تأكيد للحذف على هاتفك.



ويتم حذف حسابك تلقائيًا في المنصة إذا أمضيت أكثر من 6 أشهر دون تسجيل الدخول، وهذه واحدة من الطرق التي تحافظ بها تيليجرام على مستخدميها.

ويمكنك تغيير هذه المدة إن كنت ترغب، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى صفحة حسابك على الهاتف، وهي التي تضم إسم المستخدم ورقم الهاتف

2- قم بالضغط على اختصار Privacy And Security

3- وعندما تظهر لك نافذة الأمان والخصوصية قم بتفعيل خاصية Delete My Account if away for

4- ومن هنا يمكنك تحديد مدة الحذف التلقائي أو تدمير الحساب تلقائياً.

خطوات حذف حساب تيليجرام:

وحتى تتمكن من ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع بإستخدام الحساب الذي ترغب في حذفه.



وبعد ذلك توجه إلى هذه الصفحة حتى تتمكن من حذف الحساب، وتجد أمامك النافذة .



قم بإدخال رقم هاتف، وذلك في المربع الموجود أمامك وتأكد من إدخاله بالكود الدولي.



وبعد أن تضغط على زر Next فإنك تستقبل رسالة عبر تطبيق تيليجرام على هاتفك، ويوجد في هذه الرسالة كود التأكيد على حذف الحساب.

قم الآن بإدخال هذا الكود حتى تصل إلى ذلك الاختيار ويصبح متاحًا لك.



والآن قم بالضغط على رابط Delete Account لينقلك إلى صفحة التأكيد الأخيرة، وفي هذه الصفحة يطلب منك إدخال رقمك مجددًا مع سبب تركك للمنصة.



وبعد ذلك إضغط على Delete My Account،ثم تطلب منك المنصة تأكيدًا أخيرًا .



وهكذا تكون قد حذفت حساب تيليجرام الخاص بك و جميع البيانات الموجودة عليه من صور أو رسائل أو مجموعات.

وحتى لا تخسر جميع بياناتك من التطبيق يمكنك نقل البيانات الهامة من الحساب والاحتفاظ بها في مكان آمن.



كما تستطيع نقل جميع المحادثات والمجموعات من التطبيق إلى واتساب إن كنت تفضل استخدامه، وذلك عبر الأداة الجديدة التي أطلقتها تيليجرام.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية