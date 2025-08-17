أجهزة لا يجب توصيلها بالمقابس الذكية.. احذر هذه الأخطاء!

✅ كيف تعمل المقابس الذكية؟
تتحكم في تشغيل الأجهزة عن بُعد عبر Wi-Fi.
تتيح جدولة التشغيل والإيقاف من خلال تطبيق أو أوامر صوتية.
مثالية لأجهزة بسيطة مثل المصابيح أو المراوح.
❌ لكن تجنّب توصيلها بهذه الأجهزة:
الأجهزة الحرارية
مثل: السخانات – أباريق القهوة
🔥 خطر اشتعال إذا تُركت تعمل وهي فارغة.
الأجهزة الخارجية غير المحمية
مثل: أضواء الحديقة
🌧️ قد تتعرض للرطوبة أو المطر وتسبب ماسًا كهربائيًا.
الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة
مثل: مكيفات الهواء – سخانات المياه
⚡ المقابس الذكية تتحمل عادة 10–15 أمبير فقط، ما قد يؤدي إلى تحميل زائد أو احتراق.
الأجهزة اليدوية التي لا تعمل تلقائيًا بعد انقطاع الكهرباء
مثل: بعض الغسالات وأجهزة إزالة الرطوبة
🔌 لن تعمل تلقائيًا بعد العودة، مما يجعل القابس الذكي عديم الفائدة معها.
💡 نصيحة مهمة:
اختبر جهازك:
افصله أثناء التشغيل وأعد توصيله.
إذا اشتغل تلقائيًا = ✅ مناسب للمقبس الذكي.
إذا لم يعمل = ❌ تجنّب استخدامه معه.
