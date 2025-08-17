أجهزة لا يجب توصيلها بالمقابس الذكية.. احذر هذه الأخطاء!

الوكيل الإخباري- رغم الراحة التي توفرها تقنية المنزل الذكي، إلا أن الاستخدام الخاطئ للمقابس الذكية قد يسبب مخاطر كبيرة مثل الحرائق أو تلف الأجهزة.



✅ كيف تعمل المقابس الذكية؟

تتحكم في تشغيل الأجهزة عن بُعد عبر Wi-Fi.

تتيح جدولة التشغيل والإيقاف من خلال تطبيق أو أوامر صوتية.

مثالية لأجهزة بسيطة مثل المصابيح أو المراوح.



❌ لكن تجنّب توصيلها بهذه الأجهزة:

الأجهزة الحرارية

مثل: السخانات – أباريق القهوة

🔥 خطر اشتعال إذا تُركت تعمل وهي فارغة.

الأجهزة الخارجية غير المحمية

مثل: أضواء الحديقة

🌧️ قد تتعرض للرطوبة أو المطر وتسبب ماسًا كهربائيًا.

الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة

مثل: مكيفات الهواء – سخانات المياه

⚡ المقابس الذكية تتحمل عادة 10–15 أمبير فقط، ما قد يؤدي إلى تحميل زائد أو احتراق.

الأجهزة اليدوية التي لا تعمل تلقائيًا بعد انقطاع الكهرباء

مثل: بعض الغسالات وأجهزة إزالة الرطوبة

🔌 لن تعمل تلقائيًا بعد العودة، مما يجعل القابس الذكي عديم الفائدة معها.



💡 نصيحة مهمة:

اختبر جهازك:

افصله أثناء التشغيل وأعد توصيله.

إذا اشتغل تلقائيًا = ✅ مناسب للمقبس الذكي.

إذا لم يعمل = ❌ تجنّب استخدامه معه.

