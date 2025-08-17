نصائح مهمة من واتساب للمستخدمين‎‏ لحماية رسائلهم الخاصة

🛡️ أهم الإجراءات الأمنية التي أوصت بها واتساب:
عدم مشاركة رمز التسجيل أو رقم التعريف الشخصي (PIN) مع أي شخص – حتى لو بدا موثوقًا.
تفعيل التحقق بخطوتين فورًا، مع إدخال بريد إلكتروني صالح لاستعادة الحساب عند الحاجة.
تعيين كلمة مرور قوية للبريد الصوتي، لتجنّب الاختراق عبر هذه الثغرة.
مراجعة الأجهزة المرتبطة بالحساب (من الإعدادات)، والتأكد من عدم وجود أجهزة غريبة.
التحقق من مركز الحسابات المرتبط بخدمات ميتا (مثل فيسبوك وإنستغرام) والتصرف الفوري عند الاشتباه بأي نشاط مريب.
الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وعدم النقر على روابط إعادة تعيين رمز التحقق إذا لم تطلبها شخصيًا.
في حال ظهور إشعار بأن "رقمك تم تسجيله على جهاز جديد"، اتبع الخطوات فورًا لاستعادة الحساب.
📌 نصيحة مهمة:
حتى لو لم تتعرض لاختراق، فإن تفعيل التحقق بخطوتين الآن هو أفضل وسيلة لتأمين حسابك.
