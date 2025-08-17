الأحد 2025-08-17 02:05 م
 

لحماية أفضل.. "يوتيوب" تختبر أداة ذكية تتيح معرفة عمر المستخدم

الأحد، 17-08-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري-   بدأت منصة يوتيوب باختبار أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد عمر المستخدمين فعليًا في الولايات المتحدة، دون الاعتماد فقط على تاريخ الميلاد الموجود في الحساب.

🎯 الهدف:
حماية القُصّر من المحتويات غير المناسبة.
تطبيق ميزات حماية تلقائية للأطفال والمراهقين.


💡 كيف تعمل التقنية؟
تحلل نشاط المستخدم مثل:
أنواع الفيديوهات التي يشاهدها.
سجل البحث.
عمر الحساب.
إذا اعتقد النظام أن المستخدم أقل من 18 عامًا:
يُمنع من تلقي إعلانات مخصصة.
تُفعّل قيود على التوصيات والمحتويات.


🔐 إذا حدث خطأ في التقدير:
يمكن للمستخدم إثبات عمره الحقيقي عبر:
بطاقة هوية رسمية.
بطاقة مصرفية.


🌍 التوسّع العالمي:
يوتيوب أكدت أنها اختبرت الأداة في دول أخرى بنجاح.
تعتزم توسيعها عالميًا بعد تجربة السوق الأمريكي.

🧒 خلفية:
يوتيوب وتطبيقات أخرى مثل إنستغرام و تيك توك، تواجه انتقادات متواصلة بسبب تأثيرها على الأطفال والمراهقين.


بعض الدول مثل أستراليا بدأت بمنع الأطفال دون 16 سنة من استخدام المنصات دون رقابة.

 

ارم نيوز 

 

 
 
