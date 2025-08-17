لحماية أفضل.. "يوتيوب" تختبر أداة ذكية تتيح معرفة عمر المستخدم

الوكيل الإخباري- بدأت منصة يوتيوب باختبار أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد عمر المستخدمين فعليًا في الولايات المتحدة، دون الاعتماد فقط على تاريخ الميلاد الموجود في الحساب.

🎯 الهدف:

حماية القُصّر من المحتويات غير المناسبة.

تطبيق ميزات حماية تلقائية للأطفال والمراهقين.



💡 كيف تعمل التقنية؟

تحلل نشاط المستخدم مثل:

أنواع الفيديوهات التي يشاهدها.

سجل البحث.

عمر الحساب.

إذا اعتقد النظام أن المستخدم أقل من 18 عامًا:

يُمنع من تلقي إعلانات مخصصة.

تُفعّل قيود على التوصيات والمحتويات.



🔐 إذا حدث خطأ في التقدير:

يمكن للمستخدم إثبات عمره الحقيقي عبر:

بطاقة هوية رسمية.

بطاقة مصرفية.



🌍 التوسّع العالمي:

يوتيوب أكدت أنها اختبرت الأداة في دول أخرى بنجاح.

تعتزم توسيعها عالميًا بعد تجربة السوق الأمريكي.



🧒 خلفية:

يوتيوب وتطبيقات أخرى مثل إنستغرام و تيك توك، تواجه انتقادات متواصلة بسبب تأثيرها على الأطفال والمراهقين.



بعض الدول مثل أستراليا بدأت بمنع الأطفال دون 16 سنة من استخدام المنصات دون رقابة.