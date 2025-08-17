لحماية أفضل.. "يوتيوب" تختبر أداة ذكية تتيح معرفة عمر المستخدم

🎯 الهدف:
حماية القُصّر من المحتويات غير المناسبة.
تطبيق ميزات حماية تلقائية للأطفال والمراهقين.
💡 كيف تعمل التقنية؟
تحلل نشاط المستخدم مثل:
أنواع الفيديوهات التي يشاهدها.
سجل البحث.
عمر الحساب.
إذا اعتقد النظام أن المستخدم أقل من 18 عامًا:
يُمنع من تلقي إعلانات مخصصة.
تُفعّل قيود على التوصيات والمحتويات.
🔐 إذا حدث خطأ في التقدير:
يمكن للمستخدم إثبات عمره الحقيقي عبر:
بطاقة هوية رسمية.
بطاقة مصرفية.
🌍 التوسّع العالمي:
يوتيوب أكدت أنها اختبرت الأداة في دول أخرى بنجاح.
تعتزم توسيعها عالميًا بعد تجربة السوق الأمريكي.
🧒 خلفية:
يوتيوب وتطبيقات أخرى مثل إنستغرام و تيك توك، تواجه انتقادات متواصلة بسبب تأثيرها على الأطفال والمراهقين.
بعض الدول مثل أستراليا بدأت بمنع الأطفال دون 16 سنة من استخدام المنصات دون رقابة.
