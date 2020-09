لعدم إضافتك على جروبات واتساب.. حيلة ذكية تخلصك من الإزعاج

الوكيل الإخباري _ على الرغم من أن جروبات الواتسآب تعد وسيلة جيدة للغاية للتواصل مع الأصدقاء والأهل وغيرهم إلا أنها تعد الأكثر إزعاجا ، حيث تجد نفسك في أغلب الأحيان فى جروب على الواتسآب من الأهل أو الأصدقاء أو حتى زملائك أمام مئات الرسائل في وقت قليل للغاية، وتسبب لك الكثير من الإزعاج.



وقد يتسبب الخروج منها إحراجا كبيرا بالنسبة للبعض عند ظهور علامة الخروج من المجموعة، الا ان هناك عدد من الخطوات التى يمكن أن يقوم بها المستخدمون على واتسآب لحمايتهم من الإزعاج :



-انتقل إلى الإعدادات أو Settings ثم الحساب Account أو الخصوصية Privacy

-بعد ذلك قم بالدخول على مجموعات واتسآب أو Groups ويجب عليك تحديد أحد الخيارات الثلاثة وهي :

الجميع Everyone

جهات الاتصال الخاصة بى My Contacts

جهات الاتصال باستثناء My Contacts Except



ويعني الخيار الثانى: جهات الاتصال الخاصة بي ، أن المستخدمين الموجودين لديك في سجلاتك على واتسآب هم فقط من يمكنهم إضافتك إلى المجموعات أما الخيار الثالث : جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء، فهو يوفر تحكمًا إضافيًا لمن يستطيع من بين جهات الاتصال الخاصة بك إضافتك إلى مجموعة معينة.



-عند تحديد الخيار سيطلب من الصديق الذي يريد إضافتك إلى مجموعة أن يرسل لك أولًا رابط دعوة في واتسآب إذا قبلتها ، فستتم إضافتك إلى المجموعة، وإذا لم تقبلها ، فستنتهي صلاحية الرابط في خلال ثلاثة أيام.

المصدر : صدى البلد

