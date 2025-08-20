الأربعاء 2025-08-20 08:38 م
 

عقوبات أميركية جديدة على 4 قضاة في الجنائية الدولية

الأربعاء، 20-08-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندي، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية.اضافة اعلان


وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان "اليوم، أسمّي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال"، كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن أصدرت أيضاً ترخيصاً عاماً مرتبطاً بالمحكمة الجنائية الدولية يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد حظر في 20 آب.
 
 
