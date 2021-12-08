مايكروسوفت استولت على خادم مجموعة القرصنة الصينية Nickel

الوكيل الإخباري - استولت وحدة الجرائم الرقمية في شركة مايكروسوفت على 42 موقعًا إلكترونيًا استخدمتها مجموعة القرصنة التي تتخذ من الصين مقراً لها Nickel لمهاجمة المنظمات في الولايات المتحدة، وكذلك في جميع أنحاء العالم.





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وتقول مايكروسوفت إن الهجمات نفذت على الأرجح لجمع معلومات استخبارية من الوكالات الحكومية ومراكز الفكر وجماعات حقوق الإنسان.



ومنحت محكمة جزئية أمريكية في فيرجينيا للشركة الإذن بالتحكم في مواقع الويب المخترقة في الثاني من ديسمبر، كما هو موضح في وثيقة المحكمة، مما يسمح للشركة بإعادة توجيه حركة المرور من تلك المواقع إلى خوادمها.

وفي حين أن هذا لن يوقف هجمات Nickel. ولكن مايكروسوفت تقول إنها يجب أن تساعد في حماية الضحايا الحاليين والمستقبليين مع معرفة المزيد عن أنشطة Nickel.



وبعد تحرك وحدة الجرائم الرقمية في شركة مايكروسوفت لحظر Nickel، أعلنت شركة جوجل عن دعوى قضائية ضد شخصين روسيين يعتقد أنهما مسؤولان عن تشغيل شبكة البوت Glupteba.



وبحسب ما ورد تم استخدام البوتات لإصابة مليون جهاز ويندوز. وفي الوقت نفسه، تعاونت مجموعتا التحقيق في الجرائم الإلكترونية وتحليل التهديد لحذف نحو 63 مليونًا من مستندات جوجل التي وزعتها Glupteba، و 1183 حسابًا عبر جوجل، و 908 مشروع سحابي، و 870 حسابًا في إعلانات جوجل مرتبطة بتوزيعها.



وفي شكوى عملاقة البرمجيات الأولية، صرحت الشركة أن Nickel تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب لتثبيت البرامج الضارة عبر أجهزة الضحايا، بما في ذلك اختراق الشبكات الخاصة الافتراضية التابعة لجهات خارجية والتصيد الاحتيالي.

ونظرًا لطبيعة هجمات Nickel، فإن المجموعة قادرة على سرقة معلومات حساسة من الجهاز دون علم المستخدم.