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الخميس، 16-09-2021 01:01 م

مقارنة بين واجهتي One UI و One UI Core

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الوكيل الإخباري - تتميز شركة سامسونج بتقديمها لعدد كبير من الهواتف الذكية في جميع الفئات السعرية ويمكن تقسيم هواتف جالاكسي لثلاث فئات، وهم الهواتف الاقتصادية، والهواتف المتوسطة، وأخيرًا الهواتف الرائدة.

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وبطبيعة الحال فإن هواتف كل فئة سعرية تأتي مع مميزات ومواصفات تناسب مع فئتها. ونظرًا للفروقات الكبيرة في المواصفات والأداء بين كل تلك الإصدارات فإن سامسونج تطور واجهتيّ استخدام، وهما One UI و One UI Core .

ويتم استخدام واجهة استخدام One UI Core في الهواتف الضعيفة والاقتصادية عمومًا. بينما تتواجد الواجهة الرئيسية One UI في الهواتف المتوسطة والرائدة.

يمكن وصف إصدار One UI Core بأنه الإصدار المخفف من واجهة One UI الرئيسية، أي أنها ليست واجهة مختلفة كليًا، بل يمكن اعتبارها نفس الواجهة لكن محذوف منها عدد كبير من المميزات والخصائص.

ويتواجد إصدار One UI Core في هواتف فئة جالاكسي A وهواتف فئة جالاكسي M. ومثال على ذلك هواتف جالاكسي A02، و A11، و A21s، و A10s، و M10، و M11، وغيرهم. وتخصص سامسونج صفحة على موقعها تضم كل الهواتف التي تأتي مع هذا الإصدار.

وبصورة عامة، إصدار One UI Core ليس فقيرًا كما يمكن أن تظن، بل إنه مزود بمعظم الخصائص الأساسية، مثل الاستخدام بيد واحدة، والإيماءات، ووضع التركيز، والوضع المظلم، وخاصية اخفاء التطبيقات، والمزيد.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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