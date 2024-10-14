نصائح مثالية لمواجهة مخاطر المعاملات المصرفية عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري- أصبحت المعاملات المصرفية عبر الإنترنت جزءاً من الحياة اليومية، ولذلك فإنها أصبحت هدفاً شائعاً للمحتالين والقرصنة الإلكترونية.



ويعد الحصول على بيانات الدفع الحساسة من ضمن عمليات الاحتيال الأكثر شيوعاً حالياً، من خلال مواقع إلكترونية خاصة بالخدمات المصرفية، والتي تبدو مشابهة تماماً للمواقع الأصلية.



صفحات تصيد البيانات

بالإضافة إلى ذلك، قد تقود الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل البريدية العادية، التي تحتوي على أكواد الاستجابة السريعة، المستخدم إلى ما يعرف باسم "صفحات تصيد البيانات".

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وإذا قام المستخدم بإدخال بيانات الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية، فإنها ستصل مباشرة إلى المحتالين. وقد يلجأ القراصنة أيضاً إلى المكالمات الهاتفية، حيث يتظاهرون بأنهم موظفون في البنوك، كي يحصلوا على بيانات الحساب البنكي وبيانات بطاقة الائتمان.



التعرف عبر الفيديو

ومن ضمن عمليات الاحتيال الأخرى، تأتي عمليات التعرف عبر الفيديو، حيث يقوم المحتالون باختبار برنامج للتعرف عن طريق الفيديو، من أجل الحصول على تسجيلات للبطاقة الشخصية.



ولمواجهة مثل هذه الهجمات، أوصت هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا باتخاذ التدابير التالية:



افتح دائماً الموقع الخاص بالخدمة المصرفية بشكل مستقل، نظراً لأن الروابط وأكواد الاستجابة السريعة قد تؤدي إلى مواقع الويب المزيفة.



تحقق جيداً من طريقة الكتابة والأخطاء الإملائية وتصميم المواقع الإلكترونية والرسائل.

احرص على استعمال الأجهزة والبرامج الآمنة، مع ضرورة تحديثها لأحدث إصدار، من خلال تثبيت تحديثات الأمان بصورة منتظمة.



لا تستجب لأي طلبات لم تطلبها أو تحقق منها بنفسك.



استفسر دائماً عن الغرض من استعمال مستندات الهوية، ولا تمررها للآخرين بسرعة.



وفي حالة الوقوع ضحية لهجمات تصيد البيانات، يجب أولاً حظر استخدام الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية.



ومن الأمور المهمة أيضاً إبلاغ البنك وتقديم شكوى جنائية لدى الجهات المختصة، لكي يتم التحقيق في القضية.