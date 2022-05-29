7 فوائد رئيسية للذكاء الاصطناعي للأعمال

الوكيل الإخباري - أصبحت التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والكميات الكبيرة من البيانات، والتعلم الآلي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من تضارب آراء الناس حول ذلك إلا أنه لا يمكننا إنكار أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا هائلةً بالأخص من الناحية الاقتصادية وهو يعتبر الآن محط اهتمام الشركات بمختلف أنواعها، حيث تعتبر استخدامات الذكاء الاصطناعي اليوم من أهم أولويات الشركات الرائدة حول العالم.

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أصبحت التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والكميات الكبيرة من البيانات، والتعلم الآلي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وعلى الرغم من تضارب آراء الناس حول ذلك إلا أنه لا يمكننا إنكار أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا هائلةً بالأخص من الناحية الاقتصادية وهو يعتبر الآن محط اهتمام الشركات بمختلف أنواعها، حيث تعتبر استخدامات الذكاء الاصطناعي اليوم من أهم أولويات الشركات الرائدة حول العالم.





تحليلات مباشرة

تتمثل إحدى أعظم مزايا الذكاء الاصطناعي للأعمال في إمكانية معالجة كميات هائلة من البيانات وتفسيرها بشكل مباشر، يتيح هذا للشركات اتخاذ قرارات حاسمة والتصرف بشكل أسرع، مما يضمن استمرار منافستها القوية للشركات الأخرى، وعلى سبيل المثال، في صناعة النقل أصبح بإمكان السائقين باستخدام الذكاء الاصطناعي الحصول على بيانات حول الأماكن التي تتضمن اختناقات مرورية وتعديل مسارهم على الفور.

أتمتة عمليات الأعمال

الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على أتمتة كلٍ من عمليات الإنتاج، وتقديم الخدمات، فعلى سبيل المثال يمكنه إدارة خطوط الإنتاج الآلية في المصانع، والتحكم في الظروف المثالية اللازمة لتخزين المنتجات وحفظها، ومراقبة أرصدة المستودعات، ومعالجة المدفوعات، وتسجيل طلبات العملاء وخدمتهم، والمزيد من الأمور.

تجربة أفضل للعملاء

روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على توفير دعم للعملاء في كافة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة أو في أي وقت يناسب العميل، حيث تساعد سرعة جودة التواصل مع العملاء عبر الذكاء الاصطناعي إلى زيادة ولاء العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.

تخفيض التكاليف وتحسين الأرباح

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد حل لأمور روتينية متكررة بل إنه فرصة لتخفيض التكاليف التي تنعكس إيجابًا على تحسين الأرباح، وتوفير الكثير من الوقت والجهد على البشر الذين يستطيعون بفضله التفرغ لتعزيز مهاراتهم عبر تنفيذ أعمال تحتاج إلى ابتكارات مع تولي الذكاء الاصطناعي للأعمال الروتينية اليومية،

تحسين أمن البيانات

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والخدمات المصرفية وغيرها من المجالات التي تكون فيها حماية البيانات أمر ذو أهمية كبيرة فهو قادرًا على اكتشاف محاولات التسلل والوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية، وكل هذا ممكن بسبب الترابط المعقد لقدرات أتمتة معالجة البيانات، والتعلم الآلي، والتعرف على الكلام، والبرمجة اللغوية العصبية.

تدريب الموظفين

الشركات في جميع أنحاء العالم تنفق مبالغ ضخمة من أجل تدريب العناصر البشرية لديها وتحسين ومؤهلاتهم، وقدراتهم، ورغم ذلك تظهر العديد من الفجوات المعرفية لدى الموظفين والتي يصعب على أي شركة تعمل في سوق شديد التنافسية سدها نظرًا إلى تكاليف التدريب المكلفة، لكن الذكاء الاصطناعي ساعد على تقليل تكلفة تدريب الموظفين وزاد من كفاءته عبر تقديم تعليم شخصي لكل موظف وهذا ما جعل عملية التعلم أكثر إمتاعًا للموظفين.

التحليلات التنبؤية

تعرف التحليلات التنبؤية بأنها فرع من التحليلات المتقدمة وهي تُجري تنبؤات حول النتائج المستقبلية باستخدام البيانات السابقة عبر الاستفادة من تقنيات استخراج البيانات والتعلم الآلي، وتستخدم الشركات التحليلات التنبؤية لتحديد المخاطر والفرص للأنماط التي تفكر باتباعها، لهذا من المهم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع مجموعات كبيرة من البيانات، فهي تحدد الأنماط وتتنبأ بالمستقبل، إذ يهتم الناس دائمًا بمعرفة ماذا سيحدث في المستقبل وهذه ضرورة حيوية في عالم الأعمال.

عالم التقنية

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