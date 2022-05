8 من أسهل لغات البرمجة للمبتدئين

الوكيل الإخباري - من الممكن أن يكون تعلم البرمجة من المهام السهلة، إلا أنك قد تشعر بصعوبة في مراحل ما أثناء تعلمها سواء كنت تتعلمها أثناء دراستك الجامعية، أو في معسكرات تدريب البرمجة، أو الدورات الجامعية، كي تتجاوز هذه الصعوبات وتدرس البرمجة بكل سهولة يمكنك أن تفعل كما يفعل المبرمجين المبتدئين الذين يبدؤون بتعلم إحدى أسهل لغات البرمجة التي تساعدك على تعلم البرمجة بكل سهولة وبساطة.





قبل أن تلتزم بتعلم لغة برمجة جديدة ألق نظرة على القائمة أدناه لتجد 8 لغات برمجة سهلة التعلم، يستخدمها المبرمجون المحترفون، وستعرف لماذا تعتبر كل لغة من اللغات سهلة.





لغة HTML

HTML هي لغة الإنترنت القياسية لهيكلة صفحات الويب، وعرض النصوص، تشتهر باستخدامها المكثف للعلامات، أو التسميات التي تحدد نوع النص الذي يجب أن يكون على الصفحة، على سبيل المثال يبدأ النص البرمجي في هذه المقالة المكتوبة بعلامة

وينتهي بعلامة ، حيث تحدد علامات HTML هذه كل شيء تقريبًا عن النصوص على صفحات الويب من حجم الخط إلى الروابط الداخلية والخارجية.

لغة CSS

كما ذكرنا إن HTML تحدد محتوى صفحة الويب الخاصة بك، أما CSS فهي تستخدم لتحديد مظهر كل من عناصر HTML، حيث يتم برمجة كافة الإطارات التي تراها على صفحة ويب ما بما في ذلك مربعات النصوص، وصور الخلفية، والقوائم من خلال لغة البرمجة CSS.

جافا سكريبت

نظرًا لأن HTML، وCSS لا يمكنهما دمج العبارات الشرطية، ووظائف اتخاذ القرار الأخرى بشكل مباشر، فلا يتم اعتبارها لغات برمجة كاملة، ولكن ماذا يحدث إذا كنت تريد صفحة ويب تفاعلية؟ على سبيل المثال، ماذا لو كنت تريد إضافة قائمة منسدلة، أو زر يغير اللون، والنص عند تحريك الماوس فوق، هنا يجب يبرز دور لغة جافا سكريبت.

لغة بايثون

لا يمكننا الحديث عن أسهل لغات البرمجة التي يستطيع المبتدئون تعلمها دون أن نتحدث عن لغة بايثون التي يتم تصنيفها باستمرار كواحدة من أكثر لغات البرمجة شهرةً، حيث يحب الناس لغة بايثون لأنها لغة برمجة متعددة النماذج، هذا يعني أنها تدعم أنماط مختلفة من البرمجة، يتضمن ذلك البرمجة الموجهة للكائنات التي تركز على معالجة مجموعات البيانات، بالإضافة إلى البرمجة الوظيفية التي تركز على استخدام الوظائف لأداء عمليات معقدة، أو متعددة الخطوات.

لغة R

منذ ظهورها لأول مرة في عام 1993 أصبحت لغة البرمجة R هي لغة البرمجة المفضلة لاي شخص مهتم بالتحليل الإحصائي، أو علم البيانات، أو التنقيب في البيانات.

أحد أسباب شهرة لغة R هو أنها مفتوحة المصدر، مما يعني أنها مجانية للاستخدام للأغراض الشخصية، أو التجارية، هذا يعني أن هناك الآلاف من الحزم القابلة للتنزيل التي أنشأها مستخدمون سابقون، والتي توفر وظائف تفوق الكود الأصلي.

لغة روبي

بالمقارنة مع لغة بايثون التي تركز على توفير حل واحد وبسيط لكل مشكلة، تهدف وربي إلى السماح بطرق متعدد تحقق نفس الغاية، يمنح هذا لغة البرمجة روبي نوعًا من المرونة التي يحبها المبرمجون.

لغة جافا

على الرغم من أن لغة جافا قديمة، إلا أنها لا تزال ملائمة للبرمجة، ومتطورة باستمرار بسب الاختبارات والتحديثات المستمرة التي تطرأ عليها، مطوري جافا واثقين دائمًا من أن إنشاء تطبيق جافا على أي نظام أساسي يعني أن التطبيق سيعمل على كافة الأنظمة الأساسية الرئيسية الأخرى، هذا يعني أن هذه اللغة مرنة ويمكن للمطورين استخدامها ليس فقط على أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المحمولة، ولكن أيضًا في البوابات، أو المنتجات الاستهلاكية، أو أي جهاز إلكتروني.

لغة GO

لغة Golang التي تسمى اختصارًا GO هي لغة برمجة للأغراض العامة طورتها شركة جوجل في الأصل كبديل عن لغة C / C++ وهي كانت لغة تجمع بين الأداء الأسرع الذي توفره C / C++ مع بناء جملة برمجية بسيطة.

